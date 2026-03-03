Честит Ден на Освобождението на България от османско иго!
На този ден почитаме подвига на дедите ни, извоювали свободата на България. Заедно с това прекланяме глава пред хилядите знайни и незнайни герои, дали живота си за сбъдването на тази петвековна българска мечта.
Това е постижение на целокупния български народ, но в него особено място заемат българските просветни дейци. Учители и учени са подготвяли Освобождението в класните стаи, като са обучавали поколение, което да познава историята и корените си и да има смелостта и самочувствието да отвоюва независимостта си.
Българските просветни дейци често са били и на първата линия на бойните действия – четници, революционери, войводи, готови да жертват живота си в името на най-висшия идеал – свободата.
Просветните дейци са и тези, които са създавали първите учебни помагала и подготвяли младото поколение да поеме управлението на свободна България.
Нека помним подвига, примера и завета им!
Поклон!
