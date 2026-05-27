Първото STEM състезание в България се провежда от 26 до 28 май 2026 г. в столичното 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“. Надпреварата е в рамките на Регионалната STEM седмица, организирана от Регионалното управление на образованието – София-град. Тя е открита от началника на РУО – София-град, д-р Елеонора Лилова и директора на Националния STEM център проф. д-р Найден Шиваров.

Състезанието се организира от столичното Регионално управление на образованието и е насочено към представяне на ученически проекти,

свързани с прилагане на знания и умения в областта на природните науки, математиката, информатиката, роботиката, 3D технологиите, зелените технологии и творческото инженерно мислене.

Участниците представят в рамките на 15 минути своите разработки пред комисия за оценяване, като могат да използват екран, лаптоп, мултимедия и други технически средства. Всеки отбор или индивидуален състезател трябва да представи ясна обосновка на идеята, демонстрация на приложеното STEM съдържание, описание на процеса на реализация и визуализация на крайния резултат.

Състезанието започва с представянето на проекти в категорията „3D технологии“ на тема „Органайзер за ученически пособия“, в което се включват отбори от 134. СУ „Димчо Дебелянов“, 20. ОУ „Тодор Минков“ и 88. СУ „Димитър Попниколов“, и продължава с категорията „Зелени технологии“ на тема „Еко къща“.

На 27 май 2026 г. се провеждат представянията на категория „Математика и информатика“ на тема „Компютърна игра: от идея до реализация“ и категорията „Природни науки“ на тема „Биопластмаси“. А на 28 май 2026 г. – надпреварите в категория „Роботика“ на тема „Робот куриер“ и категория „Творческа разработка на тема по избор.

Проектите ще бъдат оценявани от специална комисия от представители на РУО – София-град, Националния STEM център и партньорски организации по следните критерии:

идея – оригиналност, актуалност и креативен подход – до 10 точки;

научна обосновка и STEM съдържание – до 15 точки;

реализация, методология и техническо изпълнение – до 15 точки;

презентация и визуализация – до 10 точки.

Максималният брой точки за всеки проект е 50 точки.

Награждаването на отличените участници, класирани на I, II и III място във всяка категория, е на 29 май. Те получават плакет и грамота.