Представители на институции, общини, бизнеса и социални партньори се запознаха отблизо с швейцарския опит в дуалното обучение – една от най-успешните системи за професионално образование в света. По време на работното посещение в Швейцария бяха представени не само добри управленски практики, но и водещата роля на бизнеса за формирането на уменията и модели за подкрепа на младежи от уязвими групи, съобщи Пресцентърът на МОН.

Обменната визита се проведе в рамките на програма „ДОМИНО 2“ –

новата фаза на швейцарската подкрепа към дуалната система у нас. Нейната основна цел е с активната роля на бизнеса да подобри връзката между училищата, работодателите и семействата, така че младите да получат навременна кариерна ориентация и практически умения за по-успешна реализация.

Българската делегация посети ключови институции в Швейцария, сред които един от водещите университети по приложни науки и изкуства – University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland (FHNW) във Виндиш. Университетът обединява десет висши училища в различни области и е силно ориентиран към практическото приложение на научните изследвания, като близо 80% от студентите идват от дуалното средно образование.

Работните срещи продължиха във водещата организация за развитие на професионалното образование в Швейцария – Swiss Federal University for Vocational Education and Training (SFUVET). Там участниците се запознаха с начина, по който системата подготвя учители и наставници, подпомага бизнеса при създаването на учебното съдържание и поддържа постоянна връзка между образованието и пазара на труда.

Особено полезно е и посещението в специализирания център в Le Repuis в Грансон,

който работи за социалното включване и професионалната интеграция на млади хора с обучителни затруднения. Центърът ще помогне за внедряването на модел за социална интеграция в две области у нас – Сливен и Видин.

Българската делегация разгледа кампуса и работилниците на Центъра и се запозна с организацията на обученията. В част от занятията учениците работят с реални продукти и директно с клиенти в сфери като готварство, обслужване, дървообработване, ремонт на автомобили и др.

Участниците посетиха и организации в секторите на здравеопазването и строителството и се запознаха с начина, по който дуалната система се прилага в различни икономически области.

Проведена е и среща с посланика на България в Швейцария Н.Пр. Светлан Стоев, който подчерта значимостта на уменията за конкурентоспособността на страната ни и насърчи активното развитие на дуалното обучение чрез обмена между двете страни.

В българската делегация участваха ръководителят на Програма „ДОМИНО 2“ и експерт в МОН Полина Златарска, Васил Радойновски от Българо-швейцарската търговска камара, изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева, председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова, ръководителят на ИАПО Иван Попов, Цветина Иванова от Управителния съвет и изпълнителен директор на Българския съюз по балнеология и спа туризъм, Рени Димова от БАСКОМ, Орлин Димитров от БАСЕЛ, Росен Костурков от „Тракия икономическа зона“.