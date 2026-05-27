Нови три висши училища ще приемат студенти чрез общ изпит по математика. Това са Тракийският университет в Стара Загора, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ и Русенският университет „Ангел Кънчев“.

Изпитът ще се проведе от 8 ч. на 26 юни 2026 г. едновременно във всяко от тях,

съобщава на сайта си старозагорското висше училище. Оценката ще се признава при кандидатстване и в трите университета, независимо от мястото на явяване на кандидата.

Изпитът продължава 4 часа и съдържа 23 въпроса в две части – 20 тестови въпроса със затворени отговори и три, изискващи пълно описание на решението.

Оценката дава предимство пред матурата по математика при кандидатстване в специалностите: „Бизнес икономика“, „Регионална икономика и управление“, „Местни финанси“, „Аграрно инженерство“, „Индустриално инженерство“, „Компютърни системи и комуникации“ и др.

За посочените специалности резултатът от общия конкурсен изпит по математика се умножава с коефициент 3,5, като по този начин кандидатите получават допълнителна възможност за участие в класирането с по-висок състезателен бал.

Преди година, на 15 юни, за първи път подобен единен приемен изпит по математика във формат държавен зрелостен изпит (общообразователна подготовка)

организираха големите икономически университети. Оценката от него, умножена с коефициент 3, служеше за балообразуваща при кандидатстване за всички специалности в ОКС „Бакалавър“ от професионално направление „Икономика“ и „Администрация и управление“.

Тази година общ конкурсен изпит по математика във формат на ДЗИ за общообразователна вече се проведе в УНСС, като той бе организиран съвместно с Икономическия университет – Варна, Стопанската академия – Свищов, и Университета по хранителни технологии – Пловдив.

Изпитът по математика предоставя съществени предимства за кандидат-студентите. Съгласно Постановление 21 на Министерския съвет от 29 януари 2026 г. 20% от приема в професионалните направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ за учебната 2026/2027 г. ще се осъществява чрез Общ конкурсен изпит по математика или чрез държавен зрелостен изпит по математика. Аз-буки