Категория „Есе“, възрастова група 5. – 7. клас

Ибрахим Мисанков, 6. клас[1]

Ръководител: Фатиме Хюсеин

Общинско училище ,,Братя Миладинови“ – с. Конарско, общ. Якоруда

https://doi.org/10.53656/nat2025-3.04

Резюме. Разработката разглежда значението на химията в изработката и защитата на банкнотите и монетите от древността до днес. Описва се историческото развитие на парите – от натурални средства до златни и сребърни монети, а по-късно хартиени и полимерни банкноти. Подчертава се, че съвременните банкноти не са обикновена хартия, а се създават от специални материали като лен, памук и полипропилен, които осигуряват трайност и защита. Използват се сложни химични мастила и елементи като желязо и стронций. Монетите се изработват от сплави, съдържащи мед, никел и цинк, устойчиви на корозия. Авторът включва и свой опит с 10-левова банкнота, доказващ наличието на химични свойства. Заключението е, че химията е неразделна част от нашето ежедневие дори в неща, които често приемаме за даденост.

Ключови думи: химия, банкноти, монети, злато, полимер