Категория „Есе“, възрастова група 8. – 10. клас

Габриела Иванова, 10. клас[1]

Ръководител: Галя Аралова-Атанасова

Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“ – София

https://doi.org/10.53656/nat2025-3.05

Резюме. В разработката се разглеждат химичните, биохимичните, микробиологичните и ферментационните процеси при производството на една стародавна, забравена във времето, но ставаща все по-популярна днес напитка – медовината. В домашни условия е приготвена нискоалкохолна крафт медовина (13,5 oбемни % алкохол) по традиционна семейна рецепта от естествен полифлорен пчелен мед, произведен от семейния пчелин. Създадено е лого на семейната фирма, която би произвеждала напитката.

Ключови думи: медовина, получаване на домашна медовина, брандиране