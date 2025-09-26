Категория „Есе“, възрастова група 8. – 10. клас

Мария Кирилова, 9. клас[1]

Ръководител: Ралица Ранчова

СУ „Иван Н. Денкоглу“ – София

https://doi.org/10.53656/nat2025-3.07

Резюме. В разработката е избрана темата за алуминия и той е наречен „щастливият“ 13-и елемент, защото от откриването си до наши дни е свързан с напредъка на технологиите. Неговите химични и физични качества го правят важен и незаменим. Неслучайно в есето като мото e използвана мисълта на бащата на космонавтиката Константин Циолковски. Мечтата на автора е да опознае Вселената, да разбере как работи, да открие нови химични елементи, да създаде нови сплави, които ще помогнат да се намерят нови светове.

Ключови думи: алуминий, космонавтика, космически изследвания