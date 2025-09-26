Джемал Камберов, 6. клас[1]

Ръководител: Фатиме Хюсеин

Общинско училище ,,Братя Миладинови‘‘ – с. Конарско, общ. Якоруда

https://doi.org/10.53656/nat2025-3.03

Резюме. Разработката разглежда ролята на химията в изработката и защитата на банкнотите и монетите – ключови елементи от икономическия живот. Описано е, че банкнотите се произвеждат от специална хартия с влакна от памук или лен, а в по-модерните случаи – от полимер, което ги прави по-здрави и устойчиви. Химичните съставки в тези материали улесняват добавянето на защитни елементи, като водни знаци, микропечат и метални нишки. Използват се и мастила с наночастици, които създават холограмни и други визуални ефекти против фалшифициране. Монетите се изработват от метали или сплави като мед, никел и алуминий. Съставът им се избира според желаните свойства – устойчивост на корозия, здравина и обработваемост. Авторът споделя личен експеримент със стара сребърна монета, която почиства успешно със сода за хляб. Заключението е, че химията е неразделна част от създаването на трайни, сигурни и модерни пари.

Ключови думи: химия, банкноти, монети, устойчивост, фалшифициране