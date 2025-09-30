Гочо Гочев

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“

https://doi.org/10.53656/bel2025-5-2G

Резюме. В статията въз основа на лични наблюдения на реални ситуации се прави опит за описание и анализ на българската микросистема от жестове за съгласие и несъгласие, изпълнявани с глава. Достоверността на изложението се подкрепя с представянето на жестовете в сцени от български филми. Микросистемата включва паралелно функциониращи жестове, които са както нестандартни, т.е. присъщи на българското общуване и неприсъщи за общуването на огромната част от другите народи, така и стандартни, характерни както за общуването на другите народи, така и за българското. Установяват се техните различия в изпълнението, условията за разграничаването им в процеса на общуване и системният им характер.

Ключови думи: жест; невербално общуване; нестандартен; несъгласие; стандартен; съгласие