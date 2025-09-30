Родителите и осиновителите на ученици от 8 до 12 години да имат възможност да предлагат на работодателя да преминат към работа от разстояние или да променят продължителността и разпределението на работното си време, докато полагат грижи за детето си през неговата лятна ваканция. Това предвижда проект за промени в Кодекса на труда, внесен в Народното събрание от председателя на Парламентарната комисия по труда и социалната политика Деница Сачева и група народни представители.

Вносителите посочват, че

се запазват принципите на диалог и съгласие между работодателя и работника или служителя,

предварително уведомяване и съобразяване с особеностите на работния процес и производствената дейност. В тази връзка работодателят има право на мотивиран отказ на предложението на родителя (осиновителя).

Както „Аз-буки“ съобщи, идеята за подобно изменение бе анонсирана от Деница Сачева в средата на август тази година.

Сега вносителите на проекта посочват, че предложението им е в съответствие с подобряване на мерките за демографската ситуация и е насочено към родителите и осиновителите, които работят и имат принос към осигурителната и данъчната система. Целта е да се съчетават по-успешно трудовите задължения с отглеждането на децата.

В момента съгласно Кодекса на труда само родителите и осиновителите на деца до 8-годишна възраст

имат право писмено да предложат на работодателя изменение за определено време на продължителността и разпределението на работното време, да преминат към работа от разстояние и други изменения на трудовото правоотношение, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения.

В мотивите се подчертава още, че съгласно Закона за закрила на детето родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа децата до 12-годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие. Но изпълнението на задължението на родителите на деца между 8- и 12-годишна възраст е особено затруднено през летните месеци, когато учениците са в дълга ваканция.

Вносителите на изменението посочват също така, че с оглед продължителността на лятната ваканция

отпускането на допълнителен платен или неплатен отпуск е съществено затруднение за работодателите и натоварва допълнително останалите работници и служители. В същото време, ползването на неплатен отпуск ощетява семейния бюджет, а за ползването на частни занимални и летни зелени училища се заплащат съответните такси.

Отбелязва се, че към училищата във всички области на страната през част от лятната ваканция се организират различни ваканционни форми и инициативи, но тяхната продължителност най-често е няколко часа, а децата трябва да бъдат водени и прибирани от някой възрастен, особено в големите градове с интензивен трафик.

В мотивите за проекта се посочва, че по данни на МОН броят на учениците в страната към началото на учебната 2023/2024 г. от I до VI клас включително е 352 479.

Обсъждането на проекта с бизнеса и синдикатите започва тази седмица, съобщава БНР.