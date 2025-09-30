Светлана Караджова

Институт за литература, Българска академия на науките

https://doi.org/10.53656/bel2025-5-0SK

Резюме. Блаженият Евгений Босилков служи 12 години като енорийски свещеник в най-голямото село на банатските българи в България. Историчността се инфилтрира в живота на общността чрез словата, които отец Евгений Босилков произнася при определени празници, свързани със знаменателни годишнини. Животът сред банатските българи и високата му култура го поставят в центъра на национални събития, които изискват да прокара връзки между представителите на католическата църква и православните българи с техните разделени пътища през времето. Произнесените от него „Слово за Абагар“ и „Слово за Чипровското въстание“ маркират два от ключовите моменти, в които се срещат двата варианта на българското и се изтъква ролята на личности като Филип Станиславов и Петър Парчевич.

Ключови думи: банатски българи; Евгений Босилков; Филип Станиславов; Петър Парчевич