Радослав Спасов

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/bel2025-5-8RS

Резюме. В публикацията ще се представят някои от модерните средства за визуална представа за историята на българите католици за периода XVII – XIX век. В съвременното глобално общество иновативните методи се използват все повече в презентирането на научна информация, която е свързана с миналото на общността през разглеждания период. В резултат на новите технологии се създават предпоставки за по-лесното възприемане на научна данни от потребителите на подобен тип информация.

Ключови думи: българи католици; история; визуализация