Д-р Любомир Кръстев

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/his2021-4-3-russo

Резюме. Статията разглежда някои от най-важните аспекти от началното развитие на русофобията във Великобритания. През първата половина на XIX в.

общественото мнение се променя от франкофобско към такова, насочено срещу Русия. Причините за това са политически и културни. Британците се страхуват от руския експанзионизъм и чувстват презрение към руснаците като към по-малко цивилизовани от останалите европейци. Голямо влияние върху британските обществени нагласи имат консервативните и деспотични политики на император Николай I. Така периодът между Виенския конгрес от 1815 г. и избухването на Кримската война е белязан от засилваща се русофобия, която оформя политическия мироглед на британците.

Ключови думи: русофобия; обществено мнение; Британска империя; Николай I; Дейвид Ъркхарт