Доц. д-р Надя Колчева,

гл. ас. д-р Михаела Барокова

Нов български университет

https://doi.org/10.53656/ped2025-6.08

Резюме. Все повече нараства броят на програмите за развиването на умения при деца в предучилища и училищна възраст в България. С това се поставя въпросът дали тези програми успешно развиват уменията, за които са създадени, и постигат очакваните резултати. За да се отговори на този въпрос по емпирично издържан начин, е нужно да се оцени теоретичната рамка на програмата, ясно да се дефинират очакваните от нея резултати и да се приложи методологично издържан дизайн при оценката на нейното въздействие. Настоящата статия представя практически насоки и препоръки за дизайна на обучителни програми за деца в предучилищна и училищна възраст и оценката на тяхното въздействие.

Ключови думи: оценка на въздействието, програми, деца, развиване на умения