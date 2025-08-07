Сия Колковска*

В последно време популярност в интернет получи названието бюти бранш (с разделно изписване), което се употребява със значение ‘бранш, свързан с производството и разпространението на продукти и извършването на услуги (фризьорски, козметични и др.), предназначени за придобиване и поддържане на красив, естетичен външен вид’. Названието бюти бранш бе използвано и в официални документи на държавни институции и се появи на техните сайтове, което му придава в известна степен официален статут.

Първият компонент бюти на това название е заемка от английски, която в последно време е особено продуктивна като първа съставна част на цяла серия от наименования като *бюти зона (употребено в държавен документ), *бюти индустрия, *бюти център, *бюти салон, *бюти специалист, *бюти блогър, *бюти бранд и други. Тъй като чуждата по произход съставка бюти не се е наложила като самостоятелна дума в българския език, според правописните норми е правилно всички названия, която я съдържат, да се изписват слято. Следователно единствената правилна форма на разглежданото тук название е бютибранш.

Голямата честота, с която се употребява бютибранш, се дължи в известна степен на неговата краткост. От друга страна обаче, езиковата му форма е разбираема само за тези, които имат познания по английски език. Същевременно като равнозначно на бютибранш в интернет се използва и словосъчетанието разкрасителен бранш (макар и значително по-рядко), което съдържа само съставки, утвърдени в българския. По тази причина можем да го препоръчаме вместо бютибранш, особено в документи, свързани с дейността на държавни институции.

*Д-р Сия Колковска е професор в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ към Българската академия на науките.