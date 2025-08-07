Д-р Стефан Тончев

Тракийски университет – Стара Загора

https://doi.org/10.53656/ped2025-6.06

Резюме. Тази статия изследва и анализира използването на компютърните технологии и цифровите методи в хуманитарните науки, като цяло, и конкретно в съвременните исторически и историко-педагогически изследвания и как те могат да допринесат за ефективността и ефикасността на проучване в тези области. Статията обсъжда въпроси като история, теория и практика на интеграцията на цифрови технологии в научните хуманитарни (исторически и историко-педагогически) изследвания, значението на трансдисциплинарните подходи, предизвикателствата и практическата полза от дигиталната трансформация за бъдещите научни изследвания в областта на историята на педагогиката.

Ключови думи: Digital Humanities, дигитални хуманитарни науки, цифрови хуманитарни науки, дигитална хуманитаристика, дигитални изследователски методи, историко-педагогически изследвания, дигитална трансформация