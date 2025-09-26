Категория „Есе“, възрастова група 8. – 10. клас

Християна Христова, 9. клас[1]

Ръководител: Мария Стойнова

Средно училище ,,Васил Левски‘‘ – Севлиево

https://doi.org/10.53656/nat2025-3.08

Резюме. Темата на разработката е една история за това как химията е помогнала на България да създаде своите първи истински пари, защото зад всяка монета се крие нещо повече от метал – тя носи в себе си научна мисъл, политическа воля и дори частица национална гордост. Разказано е как медта, среброто и златото са избрани не само заради стойността им, а и заради техните химични свойства – как реагират, как се запазват и какво казват за времето, в което са направени. Показано е как науката, и по-специално химията са помогнали да се изгради стабилна и устойчива валута в Княжество България. Споделени са интересни открития от архиви и книги, които показват как сме използвали чужди технологии и знания, докато градим собствената си парична система. Това есе е начин да се покаже, че химията не е просто формули, а може да бъде и разказвач на историята на една държава.

Ключови думи: химия, монети, метали, мед, сребро, история, Княжество България, научен подход