Ива Манова

Институт по философия и социология – БАН

https://doi.org/10.53656/bel2025-5-7IM

Резюме. Публикацията представя (в оригинал и в превод) две писма на Павел Йошич, католически архиепископ на София от началото на XVIII в. Тъй като десетилетията около края на XVII – началото на XVIII в. са по-слабо документирани в сравнение с други периоди от историята на българите католици, целта на настоящата публикация е да допринесе за частичното запълване на празнините в познанията ни за този период благодарение на свидетелствата за ситуацията на общността, съдържащи се в двата документа. В допълнение се привеждат някои факти от живота и дейността на Павел Йошич, както и на негови съратници мисионери и се коментира разглежданата в писмата тема за възможностите за обучение на павликянски младежи в папските учебни заведения в Италия. Публикуваните писма са от Историческия архив на Свещената конгрегация за разпространение на вярата във Ватикана.

Ключови думи: български католици; павликяни; Софийска католическа архиепископия; Конгрегация за разпространение на вярата; Павел Йошич; Урбанов колеж