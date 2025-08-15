Гл. ас. д-р Даниел Полихронов

Софийски университет „Св. Климент Охридски“,

Факултет по педагогика

https://doi.org/10.53656/bel2025-4-5DP

Резюме. Проблемът за влиянието на попфолка върху младите хора е изключително актуален. Неговите текстове и послания трябва да бъдат познавани, защото имат безспорно отношение към формирането на нравствените и естетическите критерии, ценности и норми на огромна част от съвременното общество и най-вече на бъдещото поколение. Затова той трябва да бъде възприеман, осмислян и интерпретиран в контекста на социалната, образователната и възпитателната дейност. Чрез интерпретативен съдържателен анализ на структурирани интервюта, проведени със съвременни автори на текстове, се представят концептуалните и перцептивните аспекти на влияние.

Ключови думи: съвременна попфолк музика, автори на текстове, контент анализ, тенденции, послания