Гл. ас. д-р Силвия Коева

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

https://doi.org/10.53656/bel2025-4-5S

Резюме. Предложеното изследване илюстрира и анализира две съвременни тенденции при избора на словоред на обстоятелствените пояснения в новинарските заглавия, като акцентира върху създалите се условия за забавена или променена рецепция на съобщението. Първият езиков механизъм се изразява в поставяне на обстоятелствени пояснения (преди всичко за място) в края на основното заглавие, а вторият си служи с обстоятелства с въвеждаща функция. Изводите разкриват по какъв начин чрез забелязаните речеви употреби се изменя традиционният облик на заглавията на новините и до какви проблеми за осигуряване на информативността им води това.

Ключови думи: заглавия, новини, обстоятелствени пояснения, словоред, рецепция на езиков текст

