Проф. д.п.н. Снежанка Георгиева,

д-р Юлиян Асенов

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

https://doi.org/10.53656/bel2025-4-9SG

Резюме. Статията представя анализ на част от изследване за прилагането на компетентностния подход при обучението, възпитанието и социализацията на учениците билингви. Фокусира се върху създадените условия за формиране на умения за общуване като основа за развиване на компетентности в областта на българския език. Установява степента на корелация между комуникация, обучение и култура според практиките на учителите. Правят се изводи за значимостта на компетентностно ориентираното обучение и се дават препоръки за формиране и развиване на ключови знания и умения, отношения и меки умения у учениците билингви, които да подкрепят социализацията им, да предотвратят социалното изключване и да ги подготвят за живот в съвременното общество.

Ключови думи: компетентности, компетентностен подход, комуникация, мултикултурна среда, билингви