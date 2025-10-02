Категория „Изследователски проект“, възрастова група 8. – 10. клас

Виктория Дечкова, 9. клас[1],

Никола Велчев, 9. клас1

Ръководител: Нели Иванова

средно училище „Иван Николаевич Денкоглу“ – София

https://doi.org/10.53656/nat2025-3.36

Резюме. Настоящият изследователски проект изследва въздействието на алуминия върху човешкото здраве, като се фокусира върху потенциалните рискове, свързани с използването на алуминиеви съдове и опаковки за храни. Алуминият е широко разпространен метал, използван в хранителната и медицинската промишленост. Въпреки дългогодишното схващане, че алуминият е безопасен, съвременни проучвания показват, че той може да се натрупва в организма и да има невротоксично въздействие. Целта на проекта е да се установи наличието на алуминиеви йони (Al³⁺) в храната след термична обработка в алуминиеви съдове и да се оцени потенциалният риск за здравето. Чрез експериментални анализи, лабораторни изследвания и социологическо проучване се установи, че алуминиевите съдове могат да отделят вредни йони, особено при взаимодействие с киселинни храни или продължително готвене.

Ключови думи: алуминиеви съдове, здравни рискове, невротоксично въздействие, алуминиеви йони, термична обработка, киселинни храни