Мая ВЛАХОВА-АНГЕЛОВА*

В последно време в сферата на обслужването и търговията все по-често се говори за т.нар. бюджетно предложение. Например: Изгодно бюджетно предложение за седмичен или месечен наем; Бюджетно предложение за 15-и септември; Бюджетно предложение – голям четиристаен апартамент и под. Какво всъщност се крие зад това словосъчетание?

Очевидно е, че прилагателното бюджетен е придобило друг смисъл освен основното си значение ‘който се отнася до бюджет’ в примери като: бюджетно финансиране, бюджетни средства, бюджетна комисия, бюджетен дефицит (Речник на българския език онлайн). Можем да твърдим, че в примери като бюджетно предложение се наблюдава употреба на прилагателното бюджетен със значение ‘евтин’ и в езиковата практика вече се е утвърдило новото значение на прилагателното бюджетен ‘който не изисква голям бюджет, т.е. евтин’. Примерите изобилстват не само в устната реч, но и в писмената, като при това прилагателното се съчетава с разнообразни съществителни: бюджетно спално бельо; бюджетно планиране на покупките; оферти за бюджетно пътуване; бюджетно здравословно хранене; бюджетно обзавеждане; малко бюджетно студио; бюджетно пазаруване и готвене и пр.

От новото значение на прилагателното се образува и съответното наречие: Как да пътуваме бюджетно?; Как да планираш бюджетно лятната си почивка?; Как да се отопляваме ефективно и бюджетно? Подобни употреби обаче са характерни само за разговорната реч.

Д-р Мая Влахова-Ангелова е доцент в Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при Българската академия на науките.