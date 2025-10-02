Категория „Изследователски проект“, възрастова група 11. – 12. клас

Ева-Мария Дръндарова, 12. клас[1]

Ръководител: Елисавета Митова

Професионална гимназия по химични и хранителни технологии – Пазарджик

https://doi.org/10.53656/nat2025-3.35

Резюме. Медът е ценен продукт, известен със своите здравословни ползи и уникален вкус. На пазара често се срещат фалшифицирани продукти, които могат да съдържат добавки като захарен сироп, вода и други. Това изследване има за цел да сравни дали тестовете в домашни условия дават съпоставими резултати с тези от училищна лаборатория. За изследването се използват два вида мед.

Проба 1 – Пчелинът се намира в „Защитени зони“ от „Натура 2000“.

Проба 2 – От търговската мрежа, натурален пчелен мед.

Тестовете в домашни условия трудно могат да докажат със 100 % точност дали е истински, или е примесен с други вещества, но могат да бъдат добър ориентир. Съпоставяйки процентното водно съдържание с резултата от теста със салфетката, се доказва, че в проба 2 има повече вода, както и в теста с кибрита. Тестът с оцета и анализът за доказване на примеси с търговска гликоза достигат до извода, че в проба 2 има примеси.

Ключови думи: мед, качество, автентичност, лабораторни анализи, тестове в домашни условия