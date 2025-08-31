Леда Георгиева е единственият влогър на IV национална конференция „Дигиталната трансформация в образованието“, която Регионалното управление на образованието – София-област, провежда през летните месеци.

Учител по музика в ДГ „Здравец“ в Елин Пелин, тя е на „ти“ с технологиите,

със съвременните методи за комуникация и се включва „на живо“ от Националната спортна академия „Васил Левски“ в София, която е домакин на конференцията. Виждаме я и по време на една от почивките в залата, а след това присъстваме на нейната презентация.

Началният кадър на видeото, публикувано в собствения ѝ канал в Youtube, показва млада дама с елегантна шапка, която анонсира предстоящия форум: „Здравейте! В момента вървя в парка на Националната спортна академия. Ще участвам в научно-практическа конференция… Проявили са интерес относно това как се правят песните в детската градина и ако изгледате това видео, ще разберете с какви програми ги правя и какво използвам…“.

За да разкажем за Леда и музиката, която сама сътворява,

ще трябва да признаем, че тя е рядко срещан учител. На място, в детската градина, пише мелодия, много често – и текст, след това прави аранжимент, записва песничката с децата, режисира ги за видеоклип. Заснема, монтира, обработва звуково и визуално, и така – до готовия видеоклип.

По време на конференцията за добри практики в дигиталната образователна среда, докато представя темата си „Създаване на аудиовизуални мултимедийни учебни ресурси – детски песни за часовете по музика в детската градина“ и обяснява целия процес по организацията на видеата. Присъстващите в залата няма как да не са се запитали какво би могло да мотивира един учител по предучилищно обучение да полага допълнителен труд, да проявява такава ангажираност и защо всъщност го прави.

„Защото ми харесва, имам здраве и възможност в момента, и го правя. Носи ми наистина огромна радост!“, отговаря за „Аз-буки“ Леда Георгиева.

Завършила Националното музикално училище „Любомир Пипков“ в София с флейта,

а по-късно придобила педагогическа специалност, тя е свързана от години с музиката. Отдавна създава мелодии, но тъй като в един момент станали твърде много, а и когато ги изпълнявала публично, хората ѝ искали записи, се захванала сама с процеса.

„Нямах възможност да ползвам професионално студио, но със семейството ми решихме, че ще вложим пари в собствена техника. У дома съм обособила стая като домашно студио, но техниката си я нося и в градината, защото там са децата“, споделя учителката.

В разговора ни се включва и директорът на ДГ „Здравец“ Десислава Ковачева. Тя присъства и по време на конференцията в НСА, представяйки своята колежка и нейния труд.

„По повод участието ни в конференцията за дигитално образование осъзнахме,

че в нашата детска градина реално протичат всички процеси, характерни за истинско звукозаписно и видеостудио – при това с участие на самите деца. Това е стойност, която не може да бъде измерена с награди, но която оставя дълготрайна следа в тяхното развитие“, казва за „Аз-буки“ Ковачева.

Човек артист, с опит във визуалните изкуства, Десислава притежава диплома по музикална педагогика от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив. Занимавала се е активно с композиция, автор е на детски песни и преди да стане директор, е работила години като музикален педагог. Това обяснява усилията, които тя и Леда полагат за създаването на собствени творчески продукти. А детската градина вече може да се похвали с традиции, свързани с музиката.

„Инициативността на Леда Георгиева е естествено и логично продължение на нашата философия

да развиваме децата чрез музика и изкуство. Когато децата участват активно във всеки етап от създаването на музикално произведение – от съчиняването на стихове през композицията и звукозаписа до видеообработката на финалния клип – те не просто се чувстват специални, а се докосват до цялостен творчески процес. Така неусетно навлизат във вълнуващ свят, който разкрива пред тях както артистичната, така и техническата страна на съвременното изкуство“, казва директорката.

В един от коментарите под видеото на Леда в YouTube потребител изразява задоволството си от участието на младата учителка в конференцията на РУО – София-област, като изказва мнение, че участието ѝ е изключително практически насочено и със сигурност ще е полезно на други учители по музика, които творят.

Освен в своя видеоканал Георгиева качва готовите клипчета с авторски песни, изпълнени от децата, в различни учителски групи в социалните мрежи, публикува ги и на сайта на „Музикаутор“.

„Има деца, които са измисляли и са ми предлагали текстове, но повечето съм ги съчинявала аз. Ползвала съм и на утвърдени автори като Иван Вазов и Ран Босилек, като предварително съм се свързвала с техните наследници, за да ми дадат съгласието си“, уточнява Леда.

В детската градина в Елин Пелин Георгиева ръководи и вокална група „Здравец“.

„Работя на половин щат и както е по програма, работя два пъти седмично с всяка група.

С вокалната група се занимавам един път, но когато имаме участие в събитие, репетираме и повече. Свиря им на пиано, а на флейта – само ако записваме видео. Все пак пианото е инструмент, който носи хармония и мелодия, децата могат да чуят акомпанимент. Водя вокална група и в Началното училище в Елин Пелин. Тя също се казва както училището – ВГ „Ботев“. Тъй като децата, след като завършат детската градина, отиват в училището, родителите започнаха да настояват да продължим с песните и заниманията, и въпреки че не бях мислила за това, създадох и там група. С вокална група „Ботев“ участваме в повече събития, канят ни. Съвсем наскоро децата пяха мои песни на конкурс в Италия“, разказва Леда.

Естествено, родителите и на децата в градината, и на малките ученици от училището в Елин Пелин са доволни. За директора Десислава Ковачева това съвсем не е без значение.

„Музикалният талант е дар, който изисква внимание и развитие. Родителите не просто са доволни, те са истински развълнувани, когато видят финалния продукт – нашите песни и видеоклипове, създадени с участие на децата им. Още по-впечатляващо за тях е, че малките участници разпознават и разбират всеки етап от процеса, и това носи гордост не само на семействата, но и на целия ни екип“, споделя Ковачева.

Като изтъква прецизността и професионализма, с които Леда Георгиева работи с децата,

директорката казва, че това личи в резултатите – както във вокално отношение, така и в цялостното им сценично поведение и изявите им пред камера.

„Работя в тази детска градина от около 8 – 9 години и получавам пълна подкрепа от г-жа Ковачева – споделя Леда Георгиева. – Преди това също имах късмет и можех изцяло да разчитам на директорката на детската градина в Панчарево, където работех. Преместих се по лични причини, защото дойдохме да живеем в община Елин Пелин. Правя обработка на песни и за по-големи, но ми харесва да работя с деца. Песните ни с ДГ „Здравец“ вече са 15 и тъй като използвам и по-нова техника, а и се развиваме, мисля, че стават все по-добри.“

Десислава Ковачева, която се грижи за 175 деца и 12 педагози, твърди,

че най-важното за нея, като директор, е децата да се чувстват обичани и защитени, да се насърчава естественото им любопитство и да растат в среда, която ги вдъхновява – такава, в която всяко дете има възможност да бъде чуто, видяно и прието.

Ще добавим към думите ѝ, че благодарение на нейната отдаденост, както и на учители като Леда Георгиева, тези деца получават още нещо. Включени са в цялостен процес по създаването на завършен продукт. И в него играят главната роля.