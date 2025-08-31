Работилници за направата на хвърчила, за сглобяване на пъзел с картината на Иван Мърквичка „Пазар в Пловдив“, за изрисуване на шевица с килими, възможност за среща с представители на образователни школи и спортни клубове и пъстра културна програма, включваща постановка от Държавния куклен театър – Пловдив, и изпълнения на песни и танци. Това са само част от забавленията, които са включени в програмата на петото издание на детския градски фестивал „С деца на тепе“, който ще се проведе на 13 септември (събота) от 10 до 16,30 часа на хълма Бунарджика в Пловдив.

Първото издание на Фестивала е през 2018 г.

„Идеята беше да създадем събитие, което да е изцяло посветено на децата. Пловдив е културен град и бивша Европейска столица на културата и има немалко фестивали, но ни се искаше да има събитие, което да е посветено на детската аудитория. Желанието ни бе да направим весел и приятен фестивал с разнородни дейности, да има и спорт, да има образование, да има култура и децата да се забавляват“, споделя Маргарита Стоичкова, организатор на „С деца на тепе“.

Тя е водена от желанието заедно със съмишленици да събере на едно място организации, които предоставят образователни услуги и дейности за деца. Така родителите от първо лице да могат да се запознаят с организациите, да видят взаимодействието на децата си с техните екипи и в бъдеще да си изберат различни образователни школи. Впоследствие насоката на фестивала се разширява към включване на спорт и екология. От миналата година добавят и още една категория – „Вкусно тепе“, за да могат децата и техните родители да се насладят и на вкусна храна.

За жителите и гостите на Пловдив от региона и страната и тази година е подготвена пъстра програма.

Например представители на Регионалния етнографски музей в Града под тепетата ще се включат с интересна работилница. В нея децата ще могат да оцветяват модели на котленски килими, да работят с конструктор и с него да изрисуват шевица, да сглобяват пъзел с емблематичната за музея картина на Иван Мърквичка „Пазар в Пловдив“.

Участие ще вземе и детският отдел на Народната библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив. „Щастлива съм, че и библиотекарите ще участват тази година. Малките читатели трябва да имат достъп до библиотеката, да разберат, че е хубаво да я посещаваш“, споделя Стоичкова. От библиотеката ще направят кът за четене, изложба на най-четените книжки от децата, както и занаятчийска работилничка, с която малчуганите да бъдат приобщени към читателския свят.

Интерес за посетителите на „С деца на тепе“ ще представлява и

работилницата на KITE BG – единственият български производител на хвърчила.

В нея децата с помощ от родител ще майсторят собствени хвърчила, които след това заедно да вдигнат в небето. Северин Акерски ще разкаже за производствения процес на хвърчилата.

Държавен куклен театър – Пловдив, също ще участва с детски спектакъл в рамките на 40 минути.

Всяка година в събитието се включват и представители на МВР, Пожарната и Специалните части.

Заедно с кучета те показват как се претърсват куфари за наркотици, как се откриват опасни вещества. Децата могат да се качват в пожарните и в полицейските коли, имат възможност да облекат екипировка на огнеборците и да разберат от личен опит, че не е лесно да се борави с противопожарния маркуч.

„За малките деца този опит е невероятен. Безценно е да дадеш възможност на малко дете от първо лице да се запознае с тези хора и да ги припознае като ролеви модели“, смята организаторката.

Интересни дейности са предвидени и за най-малките и техните родители.

Музикалната работилничка на Дади е подходяща и за проходили хлапета. Те ще докоснат за първи път музикален инструмент, ще опитат да възпроизведат звуци от него, ще пеят и танцуват. Най-малките ще могат да участват и в заниманията по рисуване в школата „Жирафче“.

Освен да се забавляват в различните работилници, децата и техните родители ще могат да видят от първо лице и школите в Града под тепетата, да се запознаят с преподавателите и с хората, които работят там, с програмите на образователните организации. Ще има школи по английски, школа по ментална аритметика, спортен клуб „Син Дао“.

Миналата година за първи път събитието се провежда и под патронажа на известен български спортист. „Искахме фестивалът да има за патрон млад човек, чийто пример бихме желали децата да следват. Искаме да дадем положителен пример на младите“, обяснява Стоичкова.

Тази година за патрон на „С деца на тепе“ е избрана Борислава Иванова,

която през последните години ни кара да се гордеем с постиженията ѝ в сферата на аеробиката. На сцената на фестивала младата спортна надежда ще вдъхнови своите малки последователи с организиран Отворен клас по спортна аеробика за деца от публиката.

Най-добрият ни български сноубордист Радослав Янков бе патрон на предходното издание на форума. Събеседничката ми разказва, че той остава през целия ден и се включва с работилница за баланс. Тя предизвиква голям интерес сред посетителите и въпреки дългата опашка от майки с деца, които искат да участват в нея, няма нито едно върнато хлапе.

„Всички деца, които пожелаха, се редяха на опашка. Радослав Янков обърна внимание на всяко от тях и им показа как да пазят баланс на сноуборда, как да се задържат на него. Всяко дете получи възможност да се снима с него, да си поговорят“, разказва с усмивка организаторката.

На фестивала ще има и сцена с празнична програма.

На нея своя талант ще могат да покажат различни училища и школи. С изпълнение на народен танц ще се включат ученици от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив, а на народни песни – хор „Детска китка“ при ЦПРЛ – ОДК, Пловдив. Деца от Британското училище в Пловдив ще отправят поздрав с песен на английски език. На сцената ще се качат и представители на детската школа към танцова формация „Елика“.

Фестивалът се провежда с подкрепата на район „Централен“ в Община Пловдив, фондация „Пловдив 2019“ и партньори от бизнеса. Организаторите си партнират и с различни доброволчески организации, сред които фондация „За доброто“, фондация „За нашите деца“, сдружение „Паралелен свят“.

„Идеята е децата да могат да се запознават с работата на такъв тип фондации,

да видят какво е доброволчеството, защо трябва да помагаме. В същото време да дадем трибуна на тези организации да привлекат повече съмишленици. За съжаление, доброволчеството в България не е толкова широко разпространено и е хубаво да му се даде публичност, особено на фестивал като нашия“, подчертава Стоичкова.

От миналата година инициативата има и екологична насоченост.

Желанието на организаторите е да повишат екокултурата на децата. След миналогодишното издание на „С деца на тепе“ те правят допълнително проучване за любопитни екологични проекти в световен мащаб. Така попадат на проекта „Кошче за гласуване“, който е реализиран в Единбург и Лондон.

„Представете си кутия с написан върху нея въпрос и под него има два отвора, над които стоят два възможни отговора. Например на въпроса „Кой е най-добрият футболен играч в света?“ са посочени като опции за отговор Роналдо и Меси. Всеки може да гласува, като изхвърли фаса от цигарата си в отвора под отговора, който е избрал. Ще поставим такива съоръжения на няколко места по алеята на Бунарджика“, казва Стоичкова. Тя отбелязва, че европейският опит показва, че подобна инициатива намалява до 70% замърсяването с тютюневи отпадъци в парковете.

Организаторите ще се опитат да пренесат практиката в Пловдив. Направили са и интересен дизайн на урните за гласуване. Те ще бъдат под формата на панди. „Ще насърчаваме родителите да ги използват, и така още от малки децата да виждат, че трябва да се изхвърлят отпадъците по правилния начин“, подчертава Стоичкова.

Тя е благодарна и за подкрепата на инициативата от кмета на район „Централен“ Георги Стаменов. Той е дал уверение от страна на местната управа, че ОП „Чистота“ ще поддържа кутиите.

„Желанието ни е да направим весел и приятен фестивал с разнородни дейности –

спортни, образователни, културни, екологични, и децата да се забавляват. Всяка година се опитваме да вдигаме летвата и да оставим нещо след себе си. Трябва да има последователност и у децата на Пловдив да се гради самосъзнанието, че парковете трябва да се поддържат, да се изхвърлят боклуците в кофите за боклук, че не трябва да има фасове по земята, и малко по малко да вървим към изграждането на гражданско общество“, казва за финал Стоичкова.