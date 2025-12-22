Дванадесетгодишната София Георгиева от Българското средно училище „Д-р Петър Берон“, в Прага, Чехия, печели голямата награда от конкурса за рисунка на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) на тема „Моята българска коледна картичка“, споделят от АБУЧ.

За участие са изпратени общо 112 картички от 13 държави.

Те са изработени от деца, които с много обич към България пресъздават своята представа за Коледа зад граница.

Рисунката на София впечатли журито (в състав Станка Александрова, Нина Борисова, Лилиана Иванова, Елица Рожич, Дима О’Кийф) с художествена зрялост, богат символизъм и силно усещане за българския празничен дух. Специални поздравления заслужава и нейният преподавател по изобразително изкуство Луиза Станева, която с подкрепа и насоки е помогнала за създаването на тази прекрасна творба, отбелязват от АБУЧ.

Рисунката на София Георгиева ще бъде използвана от АБУЧ в официалните коледни поздравления до институции, партньори и български училища по света. Това е признание не само за таланта ѝ, но и за усилията на всички български ученици зад граница, които чрез своето творчество пазят връзката с родината.

В знак на уважение към труда и таланта на участниците всяко дете ще получи грамота от АБУЧ – признание за вдъхновението, старанието и силата на детското въображение. В най-скоро време АБУЧ ще издаде и електронна книга (албум) с подбрани творби от Конкурса.