Голямата награда за наука на Българската академия на науките за 2025 г. бе връчена по време на тържествено събрание по повод 156-годишнината от основаването на Академията. Тази година отличието е в областта на науките за живота и отива при чл.-кор. Цветалина Танкова, която е ръководител на Катедрата по ендокринология в Медицинския университет – София, и началник на Клиниката по диабетология в Университетската болница по ендокринология „Акад. Иван Пенчев“.

„Наградата е признание и за медицината, а според Хипократ медицината е най-благородното изкуство“, каза носителката на Голямата награда на БАН.

Чл.-кор. Цветалина Танкова е водещ изследовател в областта на диабетологията, ендокринологията и метаболомиката.

Нейните приоритети са изследване на патогенезата, на преддиабета, определяне на нови диагностични и прогностични маркери за скрининг на това тежко заболяване и алгоритми за поведение. Резултатите от работата ѝ са от важно значение за проследяването на преддиабета в скритата и дългогодишна фаза на неговото развитие. Чл.-кор. Танкова е и сред подписалите Виенската декларация за скрининг на преддиабета и е сред петимата експерти, които са разработили алгоритмите за поведение на Европейската и Американската асоциация по преддиабет и диабет.

Тържественото събрание по повод годишнината бе открито от председателя на БАН чл.-кор. Евелина Славчева, която произнесе празнично слово по повод 156 години от създаването на Академията.

Приветствие отправи и заместник-министърът на образованието акад. Николай Витанов.

„От основаването си през 1869 г. като Българско книжовно дружество и до днес Академията отстоява ролята си на стожер на знанието и двигател на модернизацията на държавата“, заяви той.

По време на тържеството бе отбелязана и друга годишнина –

155 години от учредяването на „Периодическо списание“ през 1870 година. Това е първото научно издание на съвременна България, което продължава да съществува и до днес като списание на БАН и се списва от изтъкнати членове на Академията.

На тази годишнина е посветено и академичното слово „Културно-историческата мисия на „Периодическо списание“ на Българското книжовно дружество, което произнесе доц. д-р Елка Трайкова от Института за литература на БАН.

Във фоайето на Академията бе открита и изложбата „155 години „Периодическо списание на Българското книжовно дружество“, подготвена от Централната библиотека на БАН.

Музикален поздрав към участниците в празника поднесоха артисти от Софийската опера и балет.