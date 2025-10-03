Заместник-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов поздрави академичната общност в Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ по случай откриването на новата учебна година, съобщава Пресцентърът на МОН.

Свищовското висше училище официално посрещна своя 90-и випуск.

„Този празник винаги носи особена символика за нови възможности, нови предизвикателства, нови хоризонти. Тук, в Академията, се изграждат бъдещите икономисти, финансисти, предприемачи и лидери, от които зависи развитието на нашата държава“, каза в словото си зам.-министър Витанов.

По традиция, по време на официалното откриване на новата академична година бяха връчени стипендии и награди на отличниците.

Сред гостите на церемонията бяха Зорница Русинова – председател на Икономическия и социален съвет на Република България, Негово благоговейнство отец Михаил от Свищовската духовна околия, Павлин Петров – зам.-министър на туризма, Драгомир Драганов – областен управител на Русе, Валентин Димитров – омбудсман на Русе, Павлин Фильовски – зам.-областен управител на Плевен, членове на Съвета на академичното настоятелство, членове на Европейския икономическия и социален комитет, ръководители на финансови институции, асоциации и партньорски организации, директори на средни училища, сред които Елена Маринова – директор на Националната финансово-стопанска гимназия в София.