Бургаският държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ започва проект за изграждане на модерна научна инфраструктура в областта на химичните науки, съобщават от висшето училище.

Проект „Център за иновации в химичните изследвания и образованието“ е финансиран по процедура „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“ в рамките на Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г.

Основната му цел е създаване на подходящи условия за прилагане на иновативни и мултидисциплинарни подходи в образованието и научните изследвания в областта на химичните науки.

Центърът ще обедини 9 лаборатории, 3 кабинета и 2 обучителни зали, разпределени в три направления: медицинска химия, аналитична химия и индустриална химия, обхващащи дейности от молекулен дизайн и синтез на биологично активни вещества до модерни аналитични методи и зелени технологии за устойчиво развитие.

„Материалната база на един университет е нещо изключително важно от гледна точка на развитието на научните изследвания и обучението. В тази връзка искам да приветствам екипа на проекта, който се справи отлично. Радвам се, че успяхте да се преборите за едно изключително сериозно финансиране, което ще е от полза за студентите и преподавателите в нашето висше училище“, каза ректорът на Бургаския държавен университет проф. д-р Сотир Сотиров при представянето на проекта.

По думите на ръководителя на проекта доц. д-р Ления Гонсалвеш Центърът не е просто инфраструктурен проект, а стратегическа стъпка към изграждането на устойчива среда за обучение, научно развитие и иновации от най-високо ниво в областта на химичните науки в Бургас.

Проектът е с продължителност 30 месеца, считано от 01.10.2025 г., и е на обща стойност 2 457 528,77 лв.,

от които 1 551 102,78 лв. са безвъзмездна финансова помощ по Програмата, а 906 425,99 лв. – собствен принос на Бургаския държавен университет.

Центърът за иновации в химичните изследвания и образованието ще бъде използван предимно за образователни и научноизследователски дейности, насочени към студенти, докторанти, млади учени и преподаватели от широк спектър специалности – химия, медицина, фармация, биотехнологии и екология.

Чрез интегрирането на обучение и изследвания, ще бъде изградена съвременна академична среда, в която теоретичните знания се съчетават с практически умения и иновационни подходи.

Паралелно с това, Центърът ще бъде отворен за активно партньорство с представители на бизнеса и индустрията, като ще подпомага трансфера на знания, прототипирането на технологии и внедряването на научни резултати в практиката.

По този начин научното звено ще утвърди ролята на Бургаския държавен университет като стратегически фактор за развитие на научния, образователния и иновационния капацитет на региона и страната.