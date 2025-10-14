„Каквото и образование да развиваме, то трябва да бъде основано на здравия фундамент на изконните български ценности и традиции и да възпитава социална и обществена ангажираност“. Това заяви държавният глава Румен Радев на среща с представители на студентската общност на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, съобщават прессекретариата на държавния глава.

Висшето училище е сред най-големите частни университети в България.

В него се обучават над 4000 български и чуждестранни студенти в десетки бакалавърски, магистърски и докторски програми.

В рамките на разговора президентът открои ролята на студентите като двигател на обществените процеси, носители на идеали, ценности и на прогреса, които задават най-важното – перспектива за бъдещето. Затова, по думите му, политиката трябва да гарантира устойчиво и успешно бъдеще на България чрез подкрепа за младите хора.

В същото време държавният глава подчерта, че ако студентите се стремят само към лично благополучие, може и да постигнат някакво ниво на реализация на своите амбиции, но ако останат слепи, неми и глухи за обществено-политическите процеси, това благополучие ще бъде крехко. „Вашата лична чувствителност към обществените процеси и вашата гражданска ангажираност към тях са също толкова важни“, посочи президентът и добави, че индивидуалните усилия не могат да направят живота в страната добър.

В това е голямата роля на образованието, по думите на Румен Радев, защото образованият човек трудно може да бъде манипулиран и свободата за него е висша ценност.

„Той не може да се поддаде на манипулацията на политици с неимоверен апетит за власт, готови да погазят всичко в държавата“, допълни президентът.

Държавният глава посочи също така, че общото при всички успели държави е инвестицията им в изграждането и укрепването на ценностната система, психическата и физическа устойчивост на младите хора, така че да са подготвени за предизвикателствата на днешния конкурентен свят. Да, технологиите, науката и икономиката са важни, но най-важният капитал са младите хора, заяви Румен Радев и допълни, че именно тези, които навреме и по правилен начин влагат ресурс в тях, успяват.

Румен Радев отбеляза застъпващите се кризи в глобален план, които влияят и върху страната ни, като голяма част от тях остават нерешени. По думите му именно младите хора ще дават облика на българската реакция по всички тях. Конкуренцията в областта на икономиката и индустрията все повече се измества в сферата на изкуствения интелект, посочи президентът в отговор на въпрос на студент. По думите му оттук нататък светът ще се разделя на държави, които развиват и използват тези процеси и технологии по най-добрия начин и ще определят степента на обществения прогрес, и на държави, които не развиват тези технологии и ще изпълняват готови решения.

Държавният глава заяви още, че е необходимо да се намери баланс при развитието на новите дигитални технологии, така че да се запази критичното мислене и креативността на младите хора.

Вече няма малки и големи държави, а държави с малки и с големи амбиции, които имат решителността да успяват. Румен Радев изрази нарежда България да бъде държава с големи амбиции, посочи президентът.

Сред темите, които бяха обсъдени в рамките на срещата, бе също автономията на университетите, равнопоставеността между държавните и частните висши училища, както и недостатъчно добре развитата връзка между образованието, институциите и бизнеса.

Като предизвикателства пред младите хора в България Румен Радев открои равния достъп до качествено образование, възможностите за професионална реализация и здрава обществена среда. По думите му те определят най-важния въпрос пред тях – дали да останат в България, или да търсят реализация зад граница.

Като друго предизвикателство президентът определи сблъсъка на идеалите, ценностите и принципите, които младежите получават в рамките на своето обучение, с грубата действителност в страната.

Във Варненския свободен университет държавният глава проведе среща също така с академичното ръководство, в рамките на която се запозна с дейността на Варненския свободен университет, както и с визията за неговото развитие до 2030 г. Румен Радев открои разнообразието от специалности, които обхващат широк спектър на професионални сфери и подчерта високите академични резултати и авторитета на висшето училище, както и усилията на ръководството да развива качествен и пълноценен образователен процес.