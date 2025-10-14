Третото издание на Националния конкурс за присъждане на Годишните награди за образование по икономика в средните училища за 2025 г. вече започна. Вашите мотивирани предложения с попълнени формуляри за участие в четири категории: „Училище“, „Директор“, „Учители“ и „Ученици“ може да изпращате на имейл – sbu_centrala@abv.bg до 15 януари 2026 г.

По традиция Конкурсът се организира от Университета по застраховане и финанси (УЗФ), Синдиката на българските учители (СБУ) и Националната асоциация на преподавателите по икономика (НАПИ).

Целта на събитието е да се отличат и получат признание за успехите си ученици, учители, директори и училища, показали високи резултати през годината.

Участие в него могат да вземат училища, директори на средни училища с икономически профил, учители, преподаващи учебни предмети с икономическа насоченост, както и всички ученици от XI и XII клас от общинските, държавните и частните училища, обучаващи се в паралелки или групи с икономически профил. Те могат да бъдат както номинирани от държавни и общински училища, НПО и бизнес компании, така и да подават сами документи за участие.