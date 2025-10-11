Премиерата на детската книга „Вълшебните обувки на Кая“ на издателство „Аз-буки“ се състоя в Детския отдел на Столична библиотека. Това е първата книга на български език за деца с еквиноварус – ортопедично състояние, познато още като „криво стъпало“. Автор на книгата е журналистката Диляна Кочева, а илюстрациите са дело на талантливата художничка Ина Кьорова.

„Написах „Вълшебните обувки на Кая“, защото няма друга такава, а трябва да има. За мен всяко едно дете трябва да се чувства герой в своята собствена приказка“, каза Диляна Кочева при представянето на детската книга.

Авторката сподели, че чрез тази история е искала по някакъв начин да помогне и на други родители, преминали през подобни ситуации. Надява се посланието да достигне до точните хора. Тя подчерта, че

основната идея е, че няма „различни“ деца – всички са еднакви в своята уникалност.

„Целта е всеки родител да поговори вкъщи с децата си, да им обясни, че има деца, които по нещо се различават, но всъщност те също са деца“, каза още Кочева.

„Това, което мен ме привлече, е, че тя много открито и с много топлина говореше за своя проблем и за това, което иска да направи. Почти веднага ѝ писах и изпратих илюстрации от книги, по които съм работила“, каза по време на представянето художничката и илюстратор на книгата Ина Кьорова, споделяйки за своята мотивация да се включи в помощ на авторката.

Във видеообръщение Анна Влаева, специалист по ранно детско развитие и сертифициран извънсъдебен медиатор, обясни, че

книгата е терапевтична приказка, която отразява реална ситуация, близка до преживяванията на детето.

„Когато детето слуша история, разказана в трето лице, то може спокойно да наблюдава, да разбира реакциите на героите и да извежда свои изводи, без да изпитва емоционално напрежение“, каза Влаева.

Специален гост на представянето беше певицата и телевизионна водеща Александра Раева,

която прочете откъс от книгата и сподели пред многобройната публика защо е подкрепила събитието. В представянето участваха още Емил Спахийски, директор на издателство „Аз-буки“, който беше модератор на събитието, и Борислава Борисова, майка на 6-месечната Тея, родена с еквиноварус.

Изданието е на Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“. Коректор на книгата е Анелия Врачева, а графичния дизайн е дело на Петър Владов.

„Вълшебните обувки на Кая“ разказва историята на малко момиче, което всяка вечер трябва да носи специални обувки заради състоянието си. Заболяването се среща при едно на всеки 1000 новородени деца, но в България все още няма официална статистика за броя на засегнатите.

Второто представяне на книгата ще се състои на 18 октомври в зала „Студио 1“ на Радио Пловдив.

Повече информация за книгата и как да я закупите може да разберете като последвате връзката.