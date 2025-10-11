Две сестри – Камелия Пешева и Бояна Василева, вдъхнаха нов живот на детското отделение на МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ в Кюстендил. Двете рисуват от деца, включват се в редица проекти и са възпитанички на школата „Новите Майстори“ на Евгени Серафимов.

Сега Ками е студентка в специалност „Анимационно кино“ в НБУ, а Боби е учител по графичен дизайн в ПМГ – Кюстендил. Продължават да творят и да изразяват таланта си във всичките му аспекти.

Ками кандидатства в международен конкурс с проект за стенопис за детска болница и става финалист. Без да се колебае, тя решава, че ще осъществи идеята си именно в Кюстендил, където е закърмена с любовта към изкуството.

„Това е място, което е много специално за мен, защото съм силно привързана към града и исках да направя нещо, с което да допринеса и да върна част от доброто, което съм получила тук. Идеята зад проекта е да покажем пътя на оздравяването чрез серия от стенописи. Те са в стил страници от детски приказки, но без реални герои, защото детето само изживява своето приключение, докато се намира в този свят. Така се стремим да направим престоя в болницата по-лек и по-спокоен за малките пациенти“, разказва Камелия Пешева.

Ками и Боби се захващат с идеята, провеждат разговори с директора на болница Димитър Сотиров, който прегръща идеята и подкрепя момичетата.

„Искаме да споменем и голямата ни благодарност на Vitex, които спонсорираха проекта ни с антибактериални бои. Те са специално предназначени за детски отделения и места, където има болни дечица“, разказаха Боби и Ками.

Първият стенопис – „Омагьосаната гора“, вече е факт и краси приемния кабинет на детското отделение.

„Темата е свързана с природата – животни, дървета, цветя, които поздравяват и подкрепят детето. Идеята е то да се почувства прието, в безопасност и окуражено. Това е само началото.Следващото лято планираме да продължим изрисуването на останалите части от болницата. Вярвам, че чрез тези рисунки можем да направим средата по-ведра и вдъхновяваща, а децата – малко по-усмихнати по пътя към оздравяването“, казва още Камелия.

Изработката на стенописа им отнема около 8 часа, а красотата е видна както за малки, така и за големи. Пълна подкрепа момичетата получават и от персонала на здравното заведение, които с нетърпение очакват бъдещите им проекти, които ще със сигурност ще се превърнат в истински шедьоври на изкуството.