Близо 1000 ученици от столичното 134. СУ „Димчо Дебелянов“ ще преминат на едносменен режим, след като бъде построена нова сграда с 360 места в нея, финансирана по програма на МОН, съобщава Пресцентърът на МОН. В началото на строителните дейности участва и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Проектът е за близо 4 млн. евро и се изпълнява с държавно финансиране по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2024 – 2027 г.

В новата сграда ще има 15 стаи, кабинет по информационни технологии, кабинет по иврит и физкултурен салон за учениците от начален етап. Новата инвестиция ще даде възможности за спорт на всички възрастови групи и ползване на материална база за извънкласни и творчески дейности, на образователни и спортни занимания – групи по интереси, клубове, кръжоци и др.

След строежа дворното пространство ще бъде цялостно възстановено с нови зони за спортни дейности и отдих.

Министър Вълчев поздрави екипа на директора Весела Палдъмова за усилията и успешното защитаване на мащабния проект за разширение.

Сред гостите на церемонията бяха още министърът на културата Мариян Бачев, кметът на община „Възраждане“ Станислав Илиев, зам.-посланик Тедиан Поплингер в Посолството на Израел, консулът Ортал Попович Алкелай, партньори на училището от фондация ORT School, както и представители на Обществения съвет, Яков Джераси от Израелско-българския институт и др.