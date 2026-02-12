<h4><img class="size-medium wp-image-221806 alignleft" src="https:\/\/azbuki.bg\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/broj-6-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" \/>\u0412 \u043d\u043e\u0432\u0438\u044f \u0431\u0440\u043e\u0439 \u0447\u0435\u0442\u0435\u0442\u0435:<\/h4>\r\n- 500 \u043d\u043e\u0432\u0438 \u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441\u043d\u0438 \u043a\u0430\u0431\u0438\u043d\u0435\u0442\u0430 \u043f\u043e\u0434\u043a\u0440\u0435\u043f\u044f\u0442 \u0434\u0435\u0446\u0430\u0442\u0430\r\n\r\n- \u0412\u044a\u0432\u0435\u0436\u0434\u0430\u0442 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0445\u043e\u0440\u0430\u0440\u0438\u0443\u043c\u0430 \u0437\u0430 \u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0446\u0438 \u0441\u044a\u0441 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u043d\u0438 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\r\n\r\n- \u0421\u0442\u043e\u043b\u0438\u0447\u043d\u0430 \u043e\u0431\u0449\u0438\u043d\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0448\u0438\u0440\u044f\u0432\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u0438 \u0437\u0430 \u0434\u0435\u0446\u0430 \u0438 \u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0446\u0438\r\n\r\n- \u041e\u0442 \u0440\u0435\u0448\u0430\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0438 \u0434\u043e \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043e\u0442\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u00a0 \u043d\u0430 \u0433\u043b\u043e\u0431\u0430\u043b\u043d\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0438\r\n\r\n- \u041c\u0435\u043d\u0442\u043e\u0440\u0441\u043a\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u0430 \u0437\u0430 \u043c\u043b\u0430\u0434\u0435\u0436\u0438\r\n\r\n- \u0414\u0430\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f\u0442\u0430 \u0441\u0435 \u043e\u0442\u043a\u0440\u0438\u0432\u0430\u0442 \u0438 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0432\u0430\u0442\r\n\r\n- \u041c\u043b\u0430\u0434\u0438 \u043c\u0430\u0442\u0435\u043c\u0430\u0442\u0438\u0446\u0438 \u043e\u0442 \u0446\u044f\u043b \u0441\u0432\u044f\u0442 \u0438\u0437\u0431\u0438\u0440\u0430\u0442 \u0446\u0435\u043d\u0442\u044a\u0440 \u043d\u0430 \u0411\u0410\u041d\r\n\r\n- \u0421\u0442\u0440\u0430\u0441\u0442\u0442\u0430 \u0434\u0430 \u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0435\u0442\u044f\u0432\u0430\u0448\r\n\r\n[flipbook pdf="https:\/\/azbuki.bg\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/v.-az-buki-br.-06-2026-g.pdf"]\r\n\r\n<a href="https:\/\/azbuki.bg\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/v.-az-buki-br.-06-2026-g.pdf" rel="noopener">\u0418\u0437\u0442\u0435\u0433\u043b\u0435\u0442\u0435<\/a> \u0431\u0440\u043e\u044f \u043d\u0430 \u0432\u0430\u0448e\u0442\u043e \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e.