Учители по различни предмети от София участваха в майсторския клас „Подходи за формиращо оценяване и преподаване в контекста на НВО и ДЗИ“, съобщават от Пресцентъра на МОН.

Те представиха свои методически разработки и добри практики и дискутираха различни модели за повишаване мотивацията на учениците.

„Учителите не са по един предмет, а по различни. Но има общи неща по отношение на мотивацията, подготовката и как трябва да бъдат оценявани учениците, за да може да се представят възможно най-добре. Наблюдението ми е, че учителите не само следват определени стандарти, но всеки от тях е творец“, сподели ръководителят на майсторския клас Росица Игнатова-Василева – главен учител по БЕЛ в 18. СУ „Уилям Гладстон“.

Този подход дава възможност за прилагане на иновативни методи на работа, на междупредметни връзки и специфични дейности за съответния предмет. Като краен резултат екипът изготви интердисциплинарен урок.

Майсторският клас се проведе по Националната програма на МОН „Квалификация на педагогическите специалисти“. Повече за него и за впечатленията на участниците можете да научите от видеото.