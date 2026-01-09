Както всяка година, така и през тази 17-а поред година от основаването на Българското училище „Христо Ботев“ при Европейската асоциация „Кирил и Методий“ в Страсбург, Франция, подготовката за коледните и новогодишните празници започва отрано. Тържеството ще се състои на 10 януари, когато ще бъдат раздадени и наградите на победителите в два конкурса: литературен на тема „Подаръците“, и „КукерМаскария“ за най-добра кукерска маска.

По класове и групи учениците и децата участват в поредица от образователни и творчески дейности, насочени към запознаването с българската празнична култура, към съхраняването на българските традиции и духовни ценности.

В рамките на тематични уроци учениците от смесени възрастови и езикови групи се запознават с Бъдни вечер и с Коледа, като се акцентира върху обичаи, символи и жестове на внимание. Подбрани приказки и стихотворения развиват четивната компетентност и обогатяват речниковия запас.

Организираните творчески ателиета за изработване на коледни картички, работата с акварелни техники и печат с шаблони развиват фината моторика. Някои творби участват в конкурса „Моята българска коледна картичка“, организиран от Асоциацията на българските училища в чужбина. Под ръководство на Силвия Домусчиева – ръководител на извънкласната дейност „Художествено творчество“ и преподавател в подготвителната група, тази година учениците сътворяват оригинални картички, които членовете на Асоциацията могат да закупят. Средствата от тази инициатива са в полза на училището.

Особено внимание се отделя на кукерската традиция чрез конкурса „КукерМаскария“ и занятия по художествена дейност в часовете на Домусчиева.

Учениците се запознават със символиката, ритмите и обредните действия, като прескачането на огън, сурвакане и коледуване. В рамките на проекта „Кукери“ е създадена дигитална платформа (Padlet) със съдействието на Светлозар-Иван Симеонов – художник и дългогодишен преподавател по изобразително и пластично изкуство в Страсбург. Тя служи за систематизиране, документиране и споделяне на учебно съдържание, както и на визуални и аудио материали от реализираните дейности.

В новогодишния спектакъл участват учениците от всички групи и класове. Децата от детската градина и от начален и прогимназиален курс подготвят под ръководството на Даниела Танушева, Наталия Ангелова и Силвия Домусчиева програма със зимни сцени, танц на снежинките, кукерски обичаи, гатанки и сценични изпълнения, развиващи умения за изразително говорене и публично представяне.

За учениците от гимназиален и прогимназиален етап под ръководството на доц. д-р Лидия Михова подготовката за празника продължава да е един от най-обичаните моменти в часовете по български език и литература. Те традиционно са водещи по време на спектакъла.

За тържеството на 10 януари част от учениците избират да драматизират разказа на O. Хенри „Даровете на влъхвите“. Втората пиеса, която подготвят, е „Подаръкът“ – по идея, взета от четени коледни разкази, като ролите и репликите на героите са плод на „творчество в клас“.

Двете пиеси са свързани тематично с литературния конкурс на тема „Подаръците“. Подготовката се състои в четене, анализ, дискутиране около избрания текст, редактиране и коригиране. Учениците „дописват“ текста. Следват разпределение на ролите и сценична интерпретация.

„Това е добро упражнение не само за развиване на езиковите компетенции и умения, но също и за по-задълбочено вникване в посланията на творбата. Освен урок по български език и литература това е урок по драматургия и театър“, отбелязват от училището.

В музикалния клас под ръководството на изтъкнатия гъдулар и музикален педагог Димитър Гугов учениците разучават песни за тържеството.

Децата подготвят и ръчно изработени подаръци за гостуващи ученици и учители от България, създавайки символичен мост между българската традиция и региона Елзас.

Дейностите се осъществяват в творческа атмосфера, в която не само се развиват езиковите и културните умения на учениците, но и се утвърждава усещането за сплотеност и общност.