Над 400 електронни ресурса по всички теми от учебната програма за изучаване на български език като втори за нивата А1.1, А1.2, А 2.1 и А 2.2 са разработени до този момент по проекта „Дигитална трансформация в обучението по БЕЛ (Уча БЕЛ 4.0)“ по програма „Еразъм+“. Ръководител на проекта е проф. д.п.н. Галя Христозова от Бургаския свободен университет – главен редактор на научното списание „Български език и литература“ на издателство „Аз-буки“. Реализиран е в партньорство с БУ „Асен и Илия Пейкови“ – Рим и Флоренция (Италия), БУ „Кирил и Методий“ – Никозия (Кипър), БУ „Аз Буки Веди“ – Кьолн (ФРГ), и Българското училище и детска градина в Будапеща, Унгария.

Готова е и електронна христоматия с 20 адаптирани текста – научнопопулярни и художествени, с над 100 електронни ресурса за формиране и развитие на четивна техника и на четене с разбиране, подходящи за А2.2., пише още на страницата на Бургаския свободен университет.

В началото на 2025 г. бяха утвърдени нови учебни програми за обучението по български език като втори за българските училища в чужбина и за подпомагане на предучилищното обучение, организирано в чужбина, за деца от 4- до 6-годишна възраст. Учебното съдържание е организирано в тематични кръгове: семейство, училище, здраве и хигиена, мечти и желания и други. Всеки от екипите на четирите училища трябва да разработи електронни ресурси за едно от четирите равнища, следвайки новите програми.

„Идеята е да се създадат функционални допълнителни ресурси, които да подпомогнат работата на учителя по време на преподаване на българския език като втори в неделните училища. Тези ресурси са разнообразни – видео материали, интерактивни тестове, куизове, игри, презентации и др. Обхващат всички теми, които присъстват в учебните програми, и биха могли да са много полезни на учителите“, обяснява пред „Аз-буки“ д-р Мая Падешка – директор на Българското училище „Асен и Илия Пейкови“ в Рим, което работи по равнище А2.2.

Тя посочва, че в рамките на Проекта Бургаският свободен университет провежда две обучения – в Рим и в Будапеща, за учителите, които ще имат за задача да създадат дигиталните ресурси.

„Към всяка тема са включени елементи от съответната лексикална и граматична прогресия; лексиката и граматиката се усвояват чрез речеви дейности. Към всеки ресурс има методически коментар, който дава указания как да се изпълни задачата и какви цели се постигат с нейното изпълнение. Има указания какъв тип е задачата – за четене, говорене, слушане, писане или комбинация от тези речеви дейности. Комуникативният подход е водещ и такива трябваше да бъдат и ресурсите, които създаваме“, разяснява Падешка.

Дава пример с ресурс, който са създали – малки читанки, които децата четат бавно.

В тези текстове е включена основната лексика, предвидена за овладяване по темата. След това децата правят онлайн упражнения за четене с разбиране. Голяма част от ресурсите са снабдени с озвучаване или са анимирани. При задачите за слушане децата чуват дадена фраза или кратък диалог и след това повтарят и го разиграват. Създадени са и ресурси за подготвителните групи на 5 – 6-годишни деца. Всеки участник в проекта разработва по четири теми.

Ръководителката на училището в Рим допълва, че някои от задачите могат да бъдат изпълнявани и в домашни условия.

Така детето през телефона си или друго устройство може да ги решава само. Създадени са и много работни листове, които могат да се принтират и да се предоставят в хартиен вариант на учениците. Някои от ресурсите са под формата на игри, така че имат и допълнителен занимателен характер, чрез който езикът се упражнява комуникативно и игрово.

След разработването на ресурсите всеки участник в проекта прави рецензия на ресурсите, създадени от друго училище. Училището в Рим например апробира в реална среда и рецензира ресурсите на колегите си от Кипър.

„Направихме пилотирането с нашите ученици. Попълнихме оценъчни карти за всеки ресурс, така че да се види функционират ли, в каква степен, какво може да се редактира и да се подобри“, казва д-р Падешка.

Заключителният етап на Проекта е в края на март 2026 г. Първоначално платформата ще бъде достъпна за училищата, взели участие в анкетно проучване, проведено в началото на проекта, относно потребностите на дигитални ресурси на преподаватели в българските училища зад граница. Бургаският свободен университет ще организира онлайн семинар за разпространение на резултатите.