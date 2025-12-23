В Българското училище „Св. св. Кирил и Методий“ във Виена декември е изпълнен с вълшебство, творчество и доброта – истинско празнично пътешествие, в което деца, родители и учители заедно създават незабравими спомени.

„Този празничен месец показа, че нашето училище е не просто място за обучение, а жива общност, в която децата растат с ценности, доброта, традиции и уважение към българския дух. Благодарим на всички – деца, родители, учители и партньори, за незабравимия декември“, споделя заместник-директорът Симона Захариева.

Най-очакваният момент е посещението на Дядо Коледа в групите „Дребосъче“, „Мечо Пух“ и „Моливко“.

Общо 88 деца се срещат лично с добрия старец, който пристига по покана на техните учители – негови „тайни приятели“. „Най-впечатляващият подарък, който децата поднесоха на Дядо Коледа, беше най-дългата коледна картичка, която сме създавали – около 15 метра творческа любов, събрана в рисунки, пожелания и цветове“, отбелязва Захариева.

Екипът на училището изказва благодарност на Посолството на България в Австрия, което ни предоставя помещения за реализацията на празника.

В първата седмица на декември децата превръщат класните стаи в коледни пекарни. Замесват, украсяват и дегустират ароматни домашни сладки и шоколад.

„Процесът не беше просто кулинарно изживяване – той беше допир до традицията, радост от създаването и възможност за работа в екип“, казва с усмивка Захариева.

През целия месец учениците изработват коледни украси, свещници, картички, гирлянди и подаръци, които са представени на коледния базар.

Учениците пишат писма до Дядо Коледа, споделяйки своите мечти, благодарности и добри намерения. Те са изпратени по „училищна поща“ директно до Северния полюс – традиция, която всяка година поражда вълнение и усмивки.

Коледният благотворителен базар събира деца, родители, учители и приятели на училището. На него има творчески работилници, красиво подредени щандове, много домашни лакомства, коледни песни и срещи в духа на общността. Средствата, събрани от базара, ще бъдат разпределени между две значими каузи. Първата е „Българската Коледа“ – подкрепа за български деца със здравословни затруднения и техните семейства. Втората кауза е „Всяко дете с книжка в ръка“ – инициатива на училището за обогатяване на библиотеката, срещи с български детски автори и насърчаване на четенето.

„Благодарим от сърце на всички родители, които се включиха с доброволен труд, вкусни печива, ръчно изработени изделия и огромна подкрепа“, казва заместник-директорът.

Декември е и месец на добрите дела. Учениците участват в инициативата „Маратон за доброта“, организирана от сайта „Детски приказки“. Децата събират дребни подаръци, играчки, книжки и картички, които ще изпратят на деца в България, за да им донесат радост и надежда.

В продължение на седмица всяко дете записва добрите дела, които е направило, и ги поставя в кутия на добротата. „Така учим най-важния урок – че добротата се множи, когато я споделяш“, посочва Захариева.

Учениците участват и в конкурса на АБУЧ за най-красива българска коледна картичка, като влагат въображение, труд и много настроение.