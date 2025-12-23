В сърцето на Мюнхен Българското училище „Дора Габе“ повече от 13 години пази живи българския език, култура и традиции. Далеч от родината, училището е място, където децата изричат българското слово с гордост, пеят, танцуват, творят и изграждат силна връзка помежду си.

„За нас е важно не само да обучаваме децата на български език и да ги докосваме до традициите, но и да ги възпитаваме в доброта, съпричастност и готовност да помагат. Именно затова празничният месец декември премина под знака на благотворителността. Декември в Българското училище „Дора Габе“ е време на споделеност и добрина – така, както вярваме, че трябва да изглеждат празниците“, споделят от БУ „Дора Габе“.

С огромна радост училището се включва във възобновената през 2025 г. благотворителна инициатива „Лична коледна кутия“, наследник на кампанията „Коледа в кутия“, създадена от Светлана Кампс.

Организатори са Българската общност за култура и благотворителност – Аугсбург, екипът на ресторант „Бай Милен“ – Аугсбург, съвместно със сдружение „Подари надежда от сърце“, с подкрепата на г-жа Кампс и Българската православна църква в Мюнхен. Учениците и техните семейства пълнят коледни кутии с внимание и надежда за деца в неравностойно положение в България.

Същите организатори реализират и благотворителен концерт „С България в сърцето“ в град Аугсбург на 6 декември.

Ден по-късно се провежда и благотворителен концерт в Мюнхен, организиран от танцов състав „Мюнхенско хорце“, в подкрепа на Кина Якимова. В рамките на концерта има и премиерно излъчване за Германия на филма „Магията на българското хоро“ на Милена Милотинова – емоционален разказ за българските корени, традиции и силата на народните танци зад граница.

И в двата концерта БУ „Дора Габе“ участва редом с изявени представители на българските общности в Мюнхен и Аугсбург – фолклорни ансамбли и състави, народни хорове, други български училища, както и народни и естрадни певци.

Българското училище не пропуска и традиционната коледна работилница, в която децата с много ентусиазъм изработват коледни шапчици от прежда и сътворяват празнична атмосфера, изпълнена с усмивки и творчество.

Кулминацията на празничния месец е традиционното коледно тържество на 14 декември, на което от най-малките до най-големите ученици застават заедно на сцената – пеят, танцуват, рецитират и правят театър. Родителите също са активна част от празника, а Родителският съвет има грижата за вкусен бюфет, коледен базар и прекрасни подаръци, които радват деца, учители и ръководство.