„Имаме прекрасна детска градина с огромен двор – в София няма такива. Тя е много стара и поддържаме материалната база, както може да се види, с каквото намерим. Ще искам съдействие от Столична община да кандидатстваме за цялостен ремонт. Хората от институциите са отзивчиви и с което са могли, са помагали. Факт е, че за една година са ни отпуснали от републиканския бюджет пари за два ремонта.“

С тези думи ни посреща директорката на 94. ДГ „Детски свят“ в Бухово Вангелия Пешева, която постоянно пише писма до съответните общински и държавни органи, за да поддържа висок стандарта в градината.

Директорката е тук от няколко години. В началото има проблеми с някои родители, които трудно я приемат, защото предишният директор е бил на този пост 20 години.

„Това продължи първите две години – връща се назад във времето Пешева. – Но постепенно нещата потръгнаха. Много работих по посока на това персоналът да се грижи за децата добре, да ги отглеждаме, както трябва и както пише по дебелите книги, и да повишим качеството на образование.“

Въпреки че трудно се намират кадри за сравнително отдалечен район като Бухово, Вангелия Пешева успява да назначи и много млади хора. Споделя, че те често ходят при нея и я питат дали се справят с работата. На което тя им отговаря: „Справяш се тогава, когато на това място сложиш твоето дете. Ако всичко е наред, значи си перфектен. Тоест това, което не би направил с детето си, не можеш да го правиш на другите деца. Това е най-точният критерий за работата на един педагог.“

Другото важно, което прави, е да постави граници между деца, учител или помощен персонал, тоест дете – възрастен, както и граници за родителите.

Според нея има случаи, в които границата дете – родител е размита, а това е в ущърб на възпитанието на подрастващите. Не може едно дете да командва в групата, постоянно да е в опозиция, да казва: „Мама каза еди-какво си, ти си длъжна да ме гледаш“. И всичко това, защото трябвало да се зачитат неговите желания. А желанията на останалите?

„Понякога ни е доста трудно, защото се дадоха много права на родителите, с което сме съгласни. Но те имат и задължения, които не спазват. Прекалено много се бъркат в нещата, за които си има правила, наредби, закони, които ние спазваме и с които не правим компромис, а на тях не им харесва“, споделя директорката. И добавя, че с течение на времето родителите се убеждават, че екипът на детската градина постъпва правилно, че с децата им се работи и те знаят много, че резултатите са добри.

„Ние, на свой ред, започнахме да ги каним повече на кръгли маси и тържества. Това много помага да ги приобщим. Макар че някои идват на тържествата, но не гледат децата си, а си бърборят по телефона. Но е факт, че идват, и сме доволни и от това“, казва събеседничката ни.

Но родители продължават да не спазват и елементарни изисквания – до 8,20 ч. сутринта трябва да са пристигнали всички деца. След това се заключва вратата, за да може до 8,30 ч. да е сервирана закуската, защото има деца, които се налага да идват в 7 часа. И те не могат да изчакват и закъснелите.

И още един проблем отбелязва Пешева. По решение на Столична община детските градини нямат право да затварят през лятото. Преди са били на ротационен принцип. Проблемът е, че се заявяват 85 деца, а реално в градината идват 26. Родителите декларират, че ще водят детето на градина, за да се застраховат. Но не правят сметка например, че така се поръчва четири пъти повече храна.

„Много работят моите колеги – и от педагогическия персонал, и от помощния. Страхотни хора са. Тук сме се разбрали, че трябва да се работи, и те не идват, за да отбият номер“, подчертава директорката.

И резултатите са налице. Има ли конкурс – за танци, рисунки, есета, чествания на народните будители, от детската градина не пропускат участие. И навсякъде са сред първите. Миналата година имат доста изяви пред Националния дворец на културата по време на първото издание на Пролетния фестивал (Sofia Spring Fest) и в XOPark SOFIA.

Учителите често водят децата и на излети в близката планина.

Посещават и различни професионалисти на работните им места – по аптеки, магазини, зъболекарски кабинети. Канят и родители със специфични професии, които да запознаят децата със своята работа.

Модерните технологии в 94. ДГ „Детски свят“ се използват в разумни граници, подчертава директорката. Категорична е, че добрият учител може да работи без абсолютно никакви помощни средства и пак да си свърши работата, да научи децата и те да знаят. Убедена е, че техниката и материалната база не са водещи при отглеждането и възпитанието на децата.

По наредба на ден по пет минути според възрастовата група на децата може да се пускат монитори, които излъчват, като тези на телевизорите. Наскоро директорката купува за яслената група проектори, с които да им се прожектира на стената и да няма изобщо облъчване. Учителите пък сглобяват кратки видеоклипчета, в които по подходящ начин се поднася научен материал – например за животни и растения. А едно от любимите филмчета на малчуганите е за делфините.

„Много са ни будни децата. Когато сравнявам тези в яслена и първа група, когато бях учител през 2011 г., и сегашните – има страхотно развитие. Повечето могат да говорят, правят цели изречения. Сега на по две годинки вече говорят.“

Наскоро за децата е организирана екскурзия до шоколадова фабрика в Пловдив.

По този повод майка пита дали може да пътува с тях, което директорката приветства. Така родителят ще може да наблюдава какво се случва през цялото време. В миналото тя също е предлагала на майките и татковците да идват в градината, за да се запознаят с работата на педагозите. Тогава се отзовава само една майка, която наблюдава дейностите, без да я виждат децата. Издържа точно десет минути и казва: „Не знам как се справяте. Аз повече няма да дойда“.

„Решила съм да направя училище за родители, защото чуват какво разказват децата за тях – казва директорката. – И ми казват: „Госпожо, мама в колата не ми слага колана“. А при нас знаят, че щом сме на екскурзия, задължително коланът трябва да е поставен. Такива са правилата.“

По думите ѝ родителите също са се понаучили да спазват правилата. Макар че винаги има недоволни. И всеки мисли, че неговото дете е най-специалното. „Освен това претендират, че само те знаят как трябва да бъде възпитавано и обучавано то. А в повечето случаи не знаят, защото не са учили за това“, коментира Пешева.

Едно от най-важните неща за директорката е да бъде осигурена безопасността на децата.

От 2011 г., откакто е директор, не е имало случай на избягало дете. Но и мерките, които взима за това, са безкомпромисни.

„Постоянно повтарям на всеки учител – не може да има дете зад гърба ти. Ако реши, ще избяга. Толкова са оправни. Когато учител е навън с децата, не може да седи на пейка. Децата трябва да се броят постоянно. Мисля, че няма човек, който да брои по-бързо и само с поглед да преброи децата до тридесет – смее се директорката. – Мерките за сигурност трябва да се спазват първо от страна на учителите –постоянно им правя извънредни инструктажи.“

Накрая Вангелия Пешева показва анкети, правени с родители. Анонимни въпросници, в които се дава възможност те да напишат какво им харесва, какво не им харесва в работата на детската градина. От всички анкети има само две препоръки.