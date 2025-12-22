Български коледни традиции оживяват в Българското училище „Св. Иван Рилски“ в Мостолес, Испания. Разнообразните дейности не само внасят коледен дух сред учениците, но и ги насърчават да проявят творчество, съпричастност и екипност.

Една от любимите традиции на децата е украсяването на сурвачки.

Те използват естествени материали: цветни вълнени конци, сушени плодове, пуканки, за да създадат свои уникални сурвачки, носещи символите на здравето и благополучието. Чрез тази дейност учениците не само опознават българските традиции, но и развиват усет към детайла и научават нови думички.

Организирана е и работилница за рисуване на коледни картички. Учениците изразяват своите пожелания и празнични послания чрез рисунки. Всички картички изпращат в местен дом за възрастни хора. „Надяваме се по този начин да внесем топлина и любов към хората, които имат най-голяма нужда от жест на грижа и внимание по време на празниците“, споделят от Българското училище в Мостолес.

Освен творческите инициативи, както всяка година, е организирана и благотворителна кампания за събиране на хранителни продукти за семейства в нужда. „Вярваме, че именно в навечерието на Коледа споделената добрина е най-ценният подарък, който можем да направим“, казват още от училището.

Кулминацията на подготовката е коледното тържество, в което активно се включват всички деца, родители и учители.

То ще се проведе на 20 декември. Подготвена е кратка програма с представяне на Бъдни вечер, Коледа, Нова година, а песни, стихове и танци създават настроение. „Това е моментът, в който усещаме силата на нашата свързаност – български семейства, обединени в чужбина и с желание да запазят езика, традициите и духа си“, казват от БУ „Св. Иван Рилски“.

Най-вълнуващ момент за децата е идването на Дядо Коледа, който вече 17 години традиционно посещава тържеството и носи много вълнение за учениците и малки изненади за всички.