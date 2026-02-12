Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) проведе онлайн семинар за училищни ръководители, посветен на споделянето на добри практики и реални решения на предизвикателства, пред които са изправени неделните школа зад граница. В срещата на 8 февруари се включват 58 участници от различни държави.

Решението за нейното организиране е част от новата визия на Управителния съвет на АБУЧ за по-активно обединяване на членовете на Асоциацията и създаване на устойчиви пространства за професионален диалог.

„В практиката си виждаме, че българските училища в чужбина често се сблъскват със сходни предизвикателства, независимо от държавата, в която работят. Затова целта ни беше да създадем формат, в който колеги да могат да обменят опит, решения и работещи модели помежду си“, споделя за „Аз-буки“ говорителят на АБУЧ Симона Захариева.

Тя допълва, че това е първият, но не и последният онлайн семинар, който АБУЧ ще организира. „Уебинарът ясно показа, че нашата общност има нужда от такива формати. Вярваме, че чрез споделяне и съвместни усилия можем по-лесно да намираме решения. Поставихме основите на бъдещи тематични срещи, насочени към конкретни предизвикателства в работата на българските училища в чужбина“, посочи Захариева.

Темите и фокусът на уебинара са определени след анкета сред членовете на АБУЧ, проведена от Управителния съвет.

В нея те посочват най-актуалните за тях въпроси и области, в които имат нужда от подкрепа.

Онлайн семинарът няма лекционен характер. Замислен и осъществен е като пространство за поставяне на въпроси и казуси, споделяне на опит и добри практики и откровен разговор между колеги. „Благодарим специално на колегите, които приеха да се включат със споделяне на опит – това е израз на доверие, отговорност и професионална щедрост“, посочват организаторите.

Лекторите са практици – училищни ръководители и учители с опит по съответните теми, подбрани заради тяхната активност, експертиза и готовност да споделят работещи решения.

Онлайн срещата преминава в конструктивна атмосфера, с активно участие, задаване на въпроси и дискусии по всички теми. На тема „Управление на училищния екип и вътрешна организация. Изграждане на мотивиран и сплотен училищен екип“ говорят Зорница Гоган и Симона Захариева, а Ирина Владикова споделя практически опит.

„Фокусът беше поставен върху ролята на училищния ръководител като лидер, комуникатор и медиатор, върху значението на ясните процеси, предвидимостта, доверието и признанието към учителския екип. Бяха представени конкретни примери за работещи практики, които са особено полезни за по-млади училища и за колеги, които наскоро са поели ръководни функции“, обясняват организаторите.

Най-голям интерес и активност сред участниците предизвиква темата „Приобщаващо образование и работа с ученици със специални образователни потребности“, представена от Християна Трухчева. „Дискусията показа ясно, че работата с ученици със специални образователни потребности е едно от най-големите и чувствителни предизвикателства за българските училища в чужбина и че съществува силна нужда от по-задълбочен и системен разговор в тази посока“, посочват от АБУЧ.

Друга тема е „Мотивация и задържане на учениците в прогимназиален и гимназиален етап“, по която опит споделят Нели Хаджийска, Здравка Момчева и Ирина Владикова. Те представят идеи и практики за ангажиране на по-големите ученици, изграждане на чувство за принадлежност към училищната общност и създаване на среда, в която учениците виждат смисъл да продължат обучението си по български език и култура.

По време на онлайн срещата Надежда Кула и Антония Мишева споделят опита си по темата „Извънкласни дейности и училищна общност“. Разговорът подчертава ролята на клубовете, проектите, празниците и събитията като ключов фактор за сплотяването на ученици, родители и учители и за изграждането на жива и активна училищна общност.

От Асоциацията изказват благодарност към всички участници за споделения опит, откритостта и активното включване.