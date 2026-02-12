Когато децата поведат традицията, празникът се превръща в урок по родолюбие. Така започна Националният маскараден фестивал „Джамала“ в Кюстендил -– с пъстро празнично шествие от деца от детски градини и училища, които изпълниха града със звън на чанове, ярки носии и неподправено празнично настроение.

Красивите кукерски маски и детската енергия превърнаха дефилето в истински спектакъл, събрал аплодисментите на стотици жители и гости на града.

С особена гордост в шествието се включиха ученици и учители от ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, които достойно представиха българските традиции и показаха, че народният дух е жив и силен в сърцата на младите. За тях участието в „Джамала“ е не просто празник, а споделено преживяване, което възпитава любов към фолклора, изгражда чувство за принадлежност и оставя трайни спомени.

Празничната атмосфера беше допълнена и от откриването на изложбата „Вдъхновени от Джамала“ в Регионалното управление на образованието – Кюстендил. Ученици от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ подредиха живописна експозиция, вдъхновена от символиката и колорита на Фестивала. Коридорите на институцията оживяха с ярките образи на кукерски маски, пресъздадени чрез темпера, акварел, акрил и флумастер.

В продължение на цял месец под ръководството на Евгени Серафимов и Росица Стоилова децата работят с въображение и старание върху своите художествени интерпретации. Изложбата беше официално открита от началника на РУО – Кюстендил, Мая Стойчева. А младите творци получиха поздравления от кмета на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов. Той определи инициативата като отлично начало за бъдещ тематичен конкурс, който да предхожда и допълва набиращия все по-голяма популярност фестивал „Джамала“.

С тези събития Фестивалът показа, че традицията не е само спомен от миналото, а живо знание, което се предава чрез образованието, творчеството и личния пример. Когато децата са в центъра на празника, „Джамала“ се превръща не просто във фестивал, а във вдъхновение за утре.