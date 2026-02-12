Томислав Томов от Профилираната природо-математическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“ в Бургас е тазгодишният български победител в конкурса за превод Juvenes Translatores. Това стана ясно, след като Европейската комисия обяви 27-те победители в 19-ото издание на надпреварата за 17-годишни ученици, съобщават от Представителството на ЕК в България.

Конкурсът се организира от 2007 г. насам от Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия

с цел популяризиране на писмения превод, многоезичието и чуждоезиковото обучение. Провеждането му се финансира по Програма „Еразъм+“. Всяка държава член на ЕС има по един победител.

Специални поощрителни грамоти за впечатляваща работа в преводите от българските участници получават Александър Ангелов от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Бургас, Александра Стефанова от Средно училище „Васил Левски“ в Карлово, Дарина Друмева от ПЕГ „Д-р Иван Богоров“ – Димитровград, и Габриела Гочева и Теодор Друмев от Езиковата гимназия „Пейо Яворов“ в Силистра.

Тази година България бе представена в конкурса Juvenes Translatores от 80 ученици от 17 училища.

От всички 27 държави членки на ЕС в него са участвали общо 3004 ученици от 716 училища. Броят на училищата, които имат право да участват във всяка страна от ЕС, е равен на броя на местата, които държавата има в Европейския парламент.

В миналогодишното издание на Конкурса българският победител е Александра Атанасова от Езиковата гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ в Хасково. В него се включиха 68 български гимназисти.

Условията на Конкурса предвиждат възможност на участниците да изберат да превеждат непознат художествен текст по определена тема от който и да е официален език на ЕС на произволен друг официален език на Съюза.

Английският език заема водещо място при избора на преводи,

но избраните тази година от учениците 155 езикови комбинации включват и езикови двойки като български – гръцки, датски – чешки, ирландски – испански, и хърватски – шведски. Това илюстрира богатото езиково многообразие в Европа, отбелязват от Еврокомисията.

Церемонията по награждаването ще се проведе в Брюксел на 27 март 2026 г. Победителите от всички страни ще имат възможност да се срещнат с преводачите в Европейската комисия и да видят как работят те.

Многоезичието е залегнало още в първия регламент на Европейската икономическа общност, приет през 1958 г., с който се определя кои езици ще се използват в нейните структури. Оттогава броят на официалните езици на ЕС нарасна от 4 на 24 успоредно с членството на нови държави в ЕС. Аз-буки