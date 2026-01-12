Експерти от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) подпомагат Министерството на образованието и науката при разработването на нови учебни програми, съобщава Пресцентърът на МОН.

Представители на ОИСР участват на 12 и 13 януари в първия от серия семинари за изграждане на капацитет за реформа в учебните програми за V – VII клас.

Събитието беше открито от заместник-министъра на образованието и науката д-р Емилия Лазарова, която посочи, че новите учебни програми трябва да бъдат насочени към развитие на широк набор от компетентности и високо ниво на функционална грамотност у учениците.

„В свят, в който знанията се променят и остаряват с безпрецедентна скорост, учебните програми трябва да поставят акцент върху уменията за мислене, учене, сътрудничество и адаптация, които подготвят младите хора за предизвикателствата на бъдещето“, отбелязва зам.-министър Лазарова.

Според нея реформата на учебните програми изисква продължителен период, упорство, задълбочени анализи, висока експертиза, ясни цели, както и въвличане на учителите, широк обществен консенсус и политическа приемственост.

Семинарът е част от проекта „Укрепване на капацитета на България и Румъния за проектиране и прилагане на реформи в учебните програми и подобряване на резултатите от обучението на учениците“.

В откриването му участваха Александра Соареш – представител на Европейската комисия и експерт по политиките в Генерална дирекция „Подкрепа на структурните реформи“, и Ясемин Бухарали – анализатор по политиките в ОИСР.

Директорът на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в МОН

Евгения Костадинова представи публикуваните визии за промени в учебните програми,

които залагат на компетентностния подход – с фокус върху уменията и оптимизирано учебно съдържание. Тя заяви, че е необходимо да се работи и за допълнителна подкрепа на учителите за прилагането на този тип програми.

В дискусиите участват мениджърът на проекта Лин Аби Раад от ОИСР, заместник-изпълнителният директор на Националната агенция за учебни програми на Ирландия Патрик Съливан, представители на експертната и академичната общност, участници в работните групи за разработване на визиите за учебни програми, експерти от МОН и Националния институт по образованието.