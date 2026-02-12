„Български пощи“ обявяват началото на националния етап на 55-ия Международен епистоларен конкурс за млади хора на Всемирния пощенски съюз. През 2026 г. темата е „Напиши писмо до приятел, като му обясниш защо човешката връзка е важна в дигиталния свят“.

Конкурсът цели да подобри грамотността чрез изкуството на писане на писма и насърчава участниците да усъвършенстват езиковите си умения. Съчинението трябва да бъде под формата на писмо. Писмата трябва да се придържат стриктно към темата и да не надхвърлят 800 думи.

В Конкурса могат да вземат участие деца на възраст от 9 до 15 години, или навършили 16 години на или след 5 май 2026 г.

Крайният срок за изпращане на писма с получател РУ на „Български пощи“ е 20 март 2026 г.

Писмото, класирало се на първо място на национално ниво, ще бъде преведено и изпратено до Всемирния пощенски съюз. Авторите на първите три класирали се писма от националния етап ще бъдат отличени с предметни награди. За първо място – едногодишен абонамент за Storytel и таблет; за второ – едногодишен абонамент за Storytel и четец за книги; за трето – едногодишен абонамент за Storytel. Аз-буки