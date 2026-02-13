Столична община ще продължи и разшири програмите „Учим се заедно“ и „Лятна грижа“ през 2026 г., отговарят от общинската администрация на въпроси на в. „Аз-буки“.

Целта на Програма „Учим се заедно“ е студенти да проведат платени стажове в детски градини и ясли през юли и август, което ще позволи и гъвкавост при определяне графика на работата на образователните институции и на отпуските на персонала в тях.

От Общината се надяват тази година да бъдат привлечени повече студенти, които да провеждат стажове, и да се увеличи броят на включените детски градини и ясли.

Общо 259 студенти са заявили желание да участват в първото издание на Програмата „Учим се заедно“ през лятото на 2025 г., като реално в стажовете са се включили близо 80 души, отчитат от Столична община. Окончателният брой на участвалите детски градини и ясли все още се уточнява, тъй като продължава събирането на документи от институциите.

От Столична община посочват, че интересът от страна на директорите е бил по-голям от броя на проявилите желание студенти, поради което не е било възможно да се отговори на всички заявки.

Част от директорите са подхождали скептично към инициативата, но обратната връзка от вече включилите се институции е изключително положителна, отбелязват от „Московска“ 33. Очакванията са, че през идващото лято броят на желаещите детски градини ще нарасне значително благодарение на добрия опит на техните колеги.

За 2026 г. вече е подписано споразумение между Столична община и Софийския университет „Св. Климент Охридски“, което предвижда съвместни действия за допълнителна мотивация на студентите да се включват в летни стажове. Амбицията е да се увеличи както броят на кандидатстващите, така и на реално включилите се млади специалисти.

В Програмата през 2025 г. можеха да участват студенти във II, III и IV курс от направленията „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна и начална педагогика“, „Социална педагогика“, „Неформално образование“, „Логопедия“, „Психология“ и „Педагогика“, както и студенти от медицински специалности, които са работили в яслени групи с деца със специфични здравни потребности.

Един от най-съществените резултати от Програмата „Учим се заедно“ е, че част от стажантите вече са назначени на постоянен трудов договор. Към момента има информация за около 10 детски градини, които са назначили на постоянна работа значителна част от своите стажанти, уточняват от Столична община.

Особено показателно е, че сред тях има и институции, които първоначално са били по-скептични към Програмата. По данни на Общината младите специалисти са се вписали бързо в екипите и са показали висока мотивация и ангажираност, като в много случаи са надминали очакванията.

„Можем да споделим само положителен опит от участието си в Програмата „Учим се заедно“, който със сигурност ни мотивира да се включим отново при възможност“, разказва за „Аз-буки“ директорката на 79. ДГ „Слънчице“ в София Калина Иванова. Тя е на мнение, че инициативата е полезна както за институциите, така и за студентите.

„За детската градина това е ценна подкрепа при организирането на полагаемите годишни отпуски на учителите, а за децата – възможност да се срещнат с различен стил и подход, което ги учи на адаптивност и обогатява всекидневието им“, посочва още тя.

Безспорно ползите за студентите също са налице. „Това е шанс още в процеса на обучение да разберат доколко професията отговаря на техните представи, дали ще им носи удовлетворение и дали я усещат като свое призвание“, обяснява Иванова.

В рамките на подбора в столичната детска градина избират две студентки, които още на събеседванията показват категорично желание за развитие именно в тази професия. „Изборът се оказа отличен – те бяха не просто млади и мотивирани, а истински вдъхновени, с ясно съзнание, че това е тяхна мечта и мисия“, посочва още директорката на 79. ДГ.

Столичната община планира и разширяване на програмата „Лятна грижа“ – занимални за ученици от I до IV клас по време на лятната ваканция.

Тя е насочена към деца от 7- до 11-годишна възраст – тези, които по закон не могат да остават без наблюдение от възрастен. Идеята е Столична община да подкрепи родителите с грижа за децата им, докато те работят. За целите на Програмата се използват сградите, с които Общината разполага, като в случая това са и училищата, които предлагат много добри възможности, включително и за лятна грижа и занимания.

През 2025 г. Програмата „Лятна грижа“ се проведе пилотно и обхвана ограничен брой групи, но е получила изключително положителна обратна връзка от родители, учители и директори.

През тази година от Столична община се предвижда значително увеличаване на броя групи и училища, както и включване на студенти не само от педагогически специалности, но и от областта на изкуствата и спорта. Обмисля се и възможност студентите да бъдат наемани по заместване при необходимост, което да осигури по-голяма гъвкавост за системата и подкрепа за детските градини и училищата.