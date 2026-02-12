Ще бъде въведена минимална рамка на общия учебен хорариум за учениците със специални образователни потребности, която да гарантира правото им на реален достъп до общообразователна подготовка и да предотврати непропорционалното редуциране на учебното време при изготвянето на индивидуални учебни планове.

Това ще се случи с промени в Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план, които са публикувани за обществено обсъждане.

В тях е заложено в индивидуалния учебен план на ученик със специални образователни потребности да се допуска намален брой учебни часове с не повече от 50% от общия брой часове, предвидени в училищния учебен план за раздел А и раздел Б. Така се въвежда ограничение, съгласно което намаляването на учебните часове за ученик със специални образователни потребности не може да надвишава 50 на сто от общия брой учебни часове, предвидени в училищния учебен план за задължителните и избираемите часове.

Причина за промяната е, че действащата нормативна уредба относно индивидуалния учебен план при ученици със специални образователни потребности допуска както изключване на цели учебни предмети от раздел А и/или Б, така и редуциране на учебното време по включените в плана предмети с до 50% в основната степен и до 70% в средната степен на образование.

В практиката едновременното прилагане на тези две възможности понякога води до изготвяне на индивидуални учебни планове с много нисък общ учебен хорариум, който не гарантира постигането на целите на общообразователната подготовка. „Очаква се предложеното изменение да доведе до ограничаване на практиките за изготвяне на индивидуални учебни планове с крайно нисък общ учебен хорариум“, пише в мотивите към предложението.

Друга промяна е свързана с прецизиране на условията, при които се допуска отсъствие на учебни предмети от раздел А и/или Б в индивидуалния учебен план на ученици със специални образователни потребности. Наред с изискването за медицински документ и препоръка на екипа за подкрепа за личностно развитие се въвежда изрично изискване тази препоръка да бъде мотивирана, както и решението да се взема след информирано съгласие на родителя. Така ще се осигурят по-голяма прозрачност и обоснованост при вземането на решения, които имат дългосрочно отражение върху образователния път на ученика, както и да се засили участието на родителите като активни партньори в процеса на индивидуалното образователно планиране.

Прави се и уточнението, че възможността в индивидуалните учебни планове за намален брой учебни часове по един, повече или по всички учебни предмети се отнася за ученици с изявени дарби.

Предвижда се предлаганите промени да влязат в сила от учебната 2026/2027 година.